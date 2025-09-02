Cyndi Lauper, gran finale al Hollywood Bowl: con lei Joni Mitchell, Cher, SZA e John Legend | VIDEO

Domenica 31 agosto 2025: Cyndi Lauper ha salutato il suo pubblico con l’ultimo concerto della Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour in una cornice che non poteva che essere speciale: l’Hollywood Bowl di Los Angeles, luogo simbolo della musica americana.

Dopo oltre quarant’anni di carriera, la cantante ha scelto di chiudere la sua avventura live con uno spettacolo che è andato oltre il semplice concerto, trasformandosi in un evento collettivo, ricco di ospiti e di momenti memorabili.

Cindy Lauper, ospiti leggendari sul palco

La serata è stata una celebrazione corale. Joni Mitchell, in quella che è soltanto la sua seconda apparizione dal vivo del 2025, ha raggiunto la Lauper sul palco per intonare Carey, brano contenuto nell’album Blue che molto spesso la cantante di Girls Just Want To Have Fun aveva inserito tra le sue cover di maggiore successo ancora quando era con le Blue Angel, e dunque molto prima del suo successo mondiale.

Da una parte Cindy Lauper, 72 anni, arrivata relativamente tardi al successo, dall’altro un monumento come Joni Mitchell, voce impegnata della musica d’autore, ancora in attività nonostante i suoi 81 anni suonati e qualche acciacco di salute.

Con Cindy Lauper anche Cher

Subito dopo la MItchelle è arrivato John Legend, che ha duettato con Lauper in una toccante versione di Time After Time, il secondo singolo della cantante di New York, una ballata che a oggi rappresenta uno dei suoi più grandi successi commerciali. Ma il finale dello show ha riservato altre sorprese: SZA ha interpretato True Colors insieme alla padrona di casa, dando nuova linfa a una canzone che rimane un inno di autenticità e libertà che vanta oltretutto un gran numero di cover e di versioni autorevolissime, su tutte quella di Phil Collins.

Ma, come non poteva essere altrimenti, l’ultimo brano della serata è stato ovviamente Girls Just Want to Have Fun. E a condividere il momento più alto e più atteso è salita sul palco niente meno che Cher, amica di lunga data e compagna di palco in diversi tour del passato, di Cindy Lauper che, vestita con uno spolverino bianco e rosso proprio come la sua ospite, ha regalato al pubblico un addio indimenticabile.

Una carriera segnata dalla rivoluzione

Quella di Cindy Lauper non è stata soltanto una carriera di successi discografici, ma una vera rivoluzione culturale. Con il suo debutto negli anni ’80 aveva infranto stereotipi e convenzioni, portando nelle classifiche una voce femminile ironica, colorata, capace di parlare di indipendenza e di ribellione con leggerezza e profondità allo stesso tempo. Girls Just Want to Have Fun è diventato un inno generazionale, una delle prime canzoni adottate dal movimento LGBTQ del quale la Lauper, sposata da 34 anni, è una fervida sostenitrice.

Cindy Lauper, l’eredità artistica

Il pubblico dell’Hollywood Bowl ha accolto l’artista con una partecipazione travolgente. Ogni canzone è stata cantata a gran voce, ogni ospite accolto con scrosci di applausi.

Con questa serata, Lauper mette un punto ai grandi tour, ma non alla musica. A fine anno sarà protagonista della sua introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento che suggella la sua importanza storica. L’addio alle tournée si trasforma così in un arrivederci, con la consapevolezza che la sua voce e i suoi messaggi continueranno a ispirare nuove generazioni.

What the heck are these old senile chicks talking about in those wacky get-ups? What fundamental rights don’t Cher and Cindy Lauper have? Cher has had the right to Botox for years. They ruined “Girls Just Want to Have Fun” with their quirky little bridge. They had to turn it… pic.twitter.com/VygRwjVcia — Doreen Linder (@DorLinder) September 2, 2025

Un addio che diventa celebrazione

Il concerto finale di Cyndi Lauper, adesso corteggiatissima da Broadway per una residency teatrale, è stato un trionfo, forse non l’ultimo di una carriera davvero unica nel suo genere.

La scaletta dell’ultimo concerto di Cindy Lauper

She Bop

The Goonies ‘R’ Good Enough

I Drove All Night

Who Let in the Rain

Iko Iko (Sugar Boy and His Cane Cutters cover) (con Trombone Shorty)

Into the Nightlife

Sally’s Pigeons

I’m Gonna Be Strong (Frankie Laine cover)

Sisters of Avalon

Change of Heart

Carey (cover di e con Joni Mitchell)

Time After Time (con John Legend)

Money Changes Everything (The Brains cover) (con Jake Wesley Rogers)

BIS

Shine

True Colors (con SZA)

Girls Just Want to Have Fun (con Cher)