Curtains è un brano di Ed Sheeran presente in “-” (Subtract) – l’ultimo nella sua era decennale di album matematici, uscito il 5 maggio 2023. Un album che ritorna alle radici cantautorali di Ed e che è stato scritto in un contesto di dolore personale ma anche di grande speranza, “-” (Subtract) presenta una delle più grandi star del pianeta nella sua forma più vulnerabile e onesta.

Ed ha affermato:

“Ho lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l’arte. Scrivere canzoni è la mia terapia. Mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti. Ho scritto senza pensare a quali sarebbero state le canzoni, ho solo scritto quello che è successo. E in poco più di una settimana, ho sostituito un decennio di lavoro con i miei pensieri più profondi e oscuri. Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia. Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sott’acqua, guardando in alto ma non riuscendo a risalire per prendere aria. Come artista non mi sentivo di fare uscire un album che non fosse credibile, che non rappresentasse accuratamente dove sono e come ho bisogno di esprimermi a questo punto della mia vita. Questo album è esattamente questo, è come guardare nel profondo della mia anima. Per la prima volta non sto cercando di creare un album che piaccia alla gente, sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele a dove mi trovo nella mia vita adulta. Questo è il racconto di quello che mi è successo lo scorso febbraio e il mio modo di dargli un senso. Questo è Subtract.”

Qui sotto potete leggere testo, traduzione

Ed Sheeran, Curtains, Testo della canzone

Can you pull the curtains? Let me see the sunshine

I think I’m done with my hidin’ place and you found me anyway

It’s been forever, but I’m feelin’ alright

Tears dry and will leave no trace and tomorrow’s another day

Hide and seek, I am somewhere closed away

You won’t believe how long it’s been since I started the game

I can’t be seen and you won’t find me today

I’ve not been this low, but I’ll be okay

“Are you alright?” Maybe don’t ask

‘Cause you know I never like to talk about that

Keep it inside, yeah, you say I always hold back

And I always wear long sleeves

Is it in your childhood? Somethin’ happen in your past?

Well, the sadness, yeah, I promise that it won’t last

And if I could, I would try to take it all back

There’s still more underneath and that’s when you say to me

“Can you pull the curtains? Let me see the sunshine

I think I’m done with my hidin’ place and you found me anyway

It’s been forever, but I’m feelin’ alright

Tears dry and will leave no trace and tomorrow’s another day”

Let me see the sunshine, shine, shine

Let me see the sunshine, shine, shine

Let me see the sunshine, shine, shine

Let me see the sunshine

Hide and seek, count to ten and close your eyes

Try to breathe, see a message and don’t reply

Nice to meet, but in reality, say goodbye

Life can be so beautiful if you try

“Are you okay?” Yeah, I guess so

But, on some days, I feel like I’m trapped in a hole

But I keep quiet, so the ones around me don’t know

That the mountain feels so steep

And I’ll say that I’m here to help to carry the load

And the outside rays, they are good for the soul

So, let’s step out of the dark ‘cause, in here, it’s so cold

The day’s not out of reach and that’s when you say to me

“Can you pull the curtains? Let me see the sunshine

I think I’m done with my hidin’ place and you found me anyway

It’s been forever but I’m feelin’ alright

Tears dry and will leave no trace and tomorrow’s another day”

Let me see the sunshine, shine, shine

Let me see the sunshine, shine, shine

Let me see the sunshine, shine, shine

Let me see the sunshine

Ed Sheeran, Curtains, Traduzione canzone

Puoi tirare le tende? Fammi vedere il sole

Penso di aver chiuso con il mio nascondiglio e tu mi hai trovato lo stesso

È passata un’eternità, ma mi sento bene

Le lacrime si asciugano e non lasceranno traccia e domani è un altro giorno

Nascondino, sono da qualche parte chiuso

Non crederai quanto tempo è passato da quando ho iniziato il gioco

Non posso essere visto e non mi troverai oggi

Non sono stato così giù, ma starò bene

“Stai bene?” Forse non chiedere

Perché sai che non mi piace mai parlarne

Lo tengo dentro, sì, dici che mi trattengo sempre

E indosso sempre le maniche lunghe

È nella tua infanzia? È successo qualcosa nel tuo passato?

Beh, la tristezza, sì, prometto che non durerà

E se potessi, proverei a riprendermi tutto

C’è ancora dell’altro sotto ed è allora che mi dici

“Puoi tirare le tende? Fammi vedere il sole

Penso di aver chiuso con il mio nascondiglio e tu mi hai trovato lo stesso

È passata un’eternità, ma mi sento bene

Le lacrime si asciugano e non lasceranno traccia e domani è un altro giorno”

Fammi vedere il sole, brillare, brillare

Fammi vedere il sole, brillare, brillare

Fammi vedere il sole, brillare, brillare

Fammi vedere il sole

Nascondino, conta fino a dieci e chiudi gli occhi

Prova a respirare, vedi un messaggio e non rispondere

Piacere di conoscerti, ma in realtà salutaci

La vita può essere così bella se ci provi

“Stai bene?” Sì, immagino di sì

Ma, in alcuni giorni, mi sento come se fossi intrappolato in un buco

Ma io taccio, così quelli intorno a me non lo sanno

Che la montagna sembra così ripida

E dirò che sono qui per aiutare a portare il carico

E i raggi esterni fanno bene all’anima

Quindi, usciamo dall’oscurità perché qui dentro fa così freddo

Il giorno non è fuori portata ed è allora che mi dici

“Puoi tirare le tende? Fammi vedere il sole

Penso di aver chiuso con il mio nascondiglio e tu mi hai trovato lo stesso

È passata un’eternità ma mi sento bene

Le lacrime si asciugano e non lasceranno traccia e domani è un altro giorno”

Fammi vedere il sole, brillare, brillare

Fammi vedere il sole, brillare, brillare

Fammi vedere il sole, brillare, brillare

Fammi vedere il sole

Curtains, Ascolta la canzone, leggi il significato

Nel brano si parla del dolore e del tentativo di fuga, di nascondersi da guardi indiscreti, durante i propri momenti più fragili. Ma, prima o poi, qualcuno arriverà a trovarci, a riportare la luce in quel buio e in quel nascondiglio che ci eravamo creati.

