Curre Curre Guagliò – Sotto Tensione. Etta x 99 Posse: la nuova versione del brano

Etta, all’anagrafe Maria Antonietta Di Marco, vincitrice di Area Sanremo 2021, non era neanche nata quando nel 1993, uscì la canzone che ha solcato una linea profonda tra il prima e il dopo, diventando la colonna sonora di una generazione che ha lottato per i più deboli, che ha cercato di svegliare le coscienze, che sperava ancora in un mondo migliore. E’ la potenza di una canzone, è questa la magia di Curre Curre guagliò.

I 99 Posse saranno pure invecchiati, ma non hanno perso il carisma che li contraddistingue nel panorama musicale italiano, quello che sta ai lati, quello che non bada alle classifiche, ai dischi venduti (oltre 240.000 copie dei loro album, tra cui “Guai a chi ci tocca” – circa 80.000 copie- e “Corto circuito” – 160.000 copie – giusto per dire), un mondo che attraverso la musica fa sentire la propria voce di dissenso. E adesso quella voce, quella di Curre curre guagliò è di Etta.

“Oggi, più di trent’anni dopo, in un’epoca anestetizzata dal rumore costante, dalla superficialità dei contenuti e dall’individualismo dilagante, questo grido ha ancora più senso. Fare musica, per me, non è mai stato solo intrattenimento. È un atto culturale e umano. È uno strumento per smuovere le coscienze, per farci sentire vivi, presenti, responsabili. In un momento storico in cui tutto sembra correre verso il disastro, abbiamo bisogno di svegliarci. E l’arte può ancora farlo.” Ha dichiarato la cantante al Corriere.

Un gesto di gratitudine

Nata in salsa raggamuffin-hip hop, Curre Curre guagliò appartiene all’album d’esordio dei 99 Posse, ma nel corso di questi 32 anni ha visto diverse collaborazioni, vestita anche con altri generi, mantenendo sempre viva la sua essenza di canzone manifesto della ribellione, un simbolo che sicuramente non smetterà mai rappresentare.

Il brano è stato anche vincitore della targa Tenco, per essere stato inserito nel film Sud di Gabriele Salvatores, come migliore opera dialettale e il Ciak d’oro per la migliore colonna sonora. Una canzone che appartiene ormai a diverse generazioni.

Etta, classe 1995, originaria di Sessa Aurunca (Caserta) ex concorrente di X Factor, famosa per il tormentone “Amadeus” sempre al Corriere, ha confessato che per lei è un onore questa collaborazione: “Loro hanno aperto la strada, hanno acceso la miccia. Io sento la responsabilità di continuare a farla bruciare. Questo progetto è anche un gesto di gratitudine verso chi ha avuto il coraggio di parlare in modo chiaro quando non era comodo farlo.” aggiungendo che la vera lotta oggi non è tanto quella politica ma quella culturale.

Etta si avvicina alla musica molto presto. Nel 2017 inizia a comporre insieme al producer V-Rus e due anni più tardi pubblica il suo primo singolo “Il mio supereroe” e il suo primo album “Diverso”. Il 2021 è l’anno di X Factor dove si fa notare con il pezzo “Bam Bam” mentre a novembre vince Area Sanremo con il brano “Woman”, anche se non entrerà a far parte dei partecipanti di Sanremo Giovani.

Proprio in questo contesto la determinazione di Etta esplode in tutta la sua creatività con il pezzo punk “Amadeus”, scritto da lei e da Vincenzo Russo, che non passerà inosservato né al diretto interessato (che lo condivide su Instagram), né a Fiorello che lo riprende in una puntata del suo programma “Viva Rai due”. Curre curre guagliò con Etta è firmata da V_Rus ed è fuori dal 25 aprile. “E allora sì, curre curre guagliò: ma non per scappare. Per svegliarsi” conclude la cantautrice campana.