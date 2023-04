Occhi puntati sulle Fifty Fifty, uno dei gruppi di K pop più recenti ma con un successo già sorprendente. In pochi mesi sono entrare velocemente nella top50 di Billboard e il loro singolo “Cupid” è diventato una hit virale in tutto il mondo entrando al n.1 della Global Viral di Spotify, al top 10 nella Global Chart con oltre 17 milioni di ascoltatori mensili e 200 milioni di streaming. Il video ha oltre 36 milioni di visualizzazione su YouTube.

Fifty Fifty, Cupid: ascolta la canzone, video e significato

Trasportando in un mondo di stravaganza e sogni, con le loro voci e melodie eleganti il gruppo ha catturato il cuore di milion di persone.

“Cupid” dalla melodia e dal testo coinvolgente è una canzone che combina ritmi disco minimal e suoni in stile retrò basate su linee di base funky a cui si aggiunge un messaggio positivo che sprona molte ragazze a prendere in mano la propria vita e a non affidarsi solo a “Cupid”

La dolce voce di Sio e Aran insieme al rap pungente di Keena e Saena, mostrano tutto il fascino delle Fifty Fifty.

Le Fifty Fifty intuiscono un senso di separazione tra il mondo ideale, pieno di brillanti speranze, e la realtà in cui le cose non sempre vanno come vogliamo. Si affidano quindi a Cupido, piccolo demone dell’amore come risolutore di problemi. Cupido è inteso come un portafortuna, che dona tranquillità alle ragazze che attraversano turbolenze emotive, ma che spesso viene anche incolpato, quando le cose non vanno come previsto. Non appena le ragazze prendono l’iniziativa di essere responsabili del proprio destino, si rendono conto che non hanno più bisogno di Cupido. La canzone inizia evocando un’atmosfera retrò e una voce piena di sentimento, come se provenisse da un vecchio giradischi, mentre i suoni iniziano a crescere fino alla parte successiva. Nel ritornello le ragazze cantano in armonia “Ho dato a Cupido una seconda possibilità”, mentre la scintilla di sintetizzatori rinfrescanti e le melodie al pianoforte aggiungono un tocco di allegria.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di Cupid e ascoltare il brano.

Fifty Fifty, Cupid, Testo della canzone

La, la, la, la-la-la

La, la-la-la, la, la-la-la

Bul kkeojin romantic all my life

Nae juwineun ontong lovely day

Nae nun soge bichin arrow sign

(Oh why, oh why, oh why, oh why?)

I’m feeling lonely (Lonely)

Geuman hilkkeutdaego malhaejwoyo hold me (Hold me)

Dashi crying in my room

Sumkigo shipeo (Say what you say, but I want it more)

But still I want it more, more, more

I gave a second chance to Cupid

Neol mideun naega jeongmal stupid

Boyeojulge sumkyeowatdeon love, is it real?

Cupid is so dumb

[Verse 2: Aran, Aran & Keena]

Tto kkumgileul geotneun every day

Nun ddeumyeon dashi tto flew away

Waiting around is a waste (Wastе)

Na soljikhi jigeumi pyeonhae

Sangsangmankеum jjalithan geolkka?

Now I’m so lonely (Lonely)

Maeil kkumsogeseo yeonseuphaetjyo kiss me (Kiss me)

Dashi crying in my room

Pogihalkka bwa (Say what you say, but I want it more)

But still I want it more, more, more

I gave a second chance to Cupid

Neol mideun naega jeongmal stupid

Boyeojulge sumkyeowatdeon love, is it real?

Cupid is so dumb

I’m so lonely, hold me tightly

Jjalithan geol wonhae who’ll really love me truly

Naega gidarimeun eobseo I can’t wait

Deoneun midji anha now I’m gonna make it mine

Love is a light, I’ma show my love is right

It’s not a joke, so give it to me right now

No more chance to you

You know, hey, d-d-d-dumb boy

Kkumsoge maeil bam

Someone who will share this feeling

I’m a fool

A fool for love, a fool for love

I gave a second chance to Cupid

Neol mideun naega jeongmal stupid

Boyeojulge sumkyeowatdeon love, is it real?

Cupid is so dumb

I gave a second chance to Cupid

(Hopeless girl is seeking)

Neol mideun naega jeongmal stupid

(Someone who will share this feeling)

Dashi hanbeon mot deuleun cheok gihoeleul julge

(I’m a fool)

Cupid is so dumb

(A fool for love, a fool for love)

Fifty Fifty, Cupid, Traduzione della canzone

La, la, la, la-la-la

La, la-la-la, la, la-la-la

Per niente romantico per tutta la vita

Tutto intorno a me è una bella giornata

Segno di freccia riflesso nei miei occhi

Oh perché oh perché, oh perché oh perché

Mi sento solo (solo)

Smettila di guardare e dimmi

Stringimi (stringimi)

Di nuovo piangendo nella mia stanza

Voglio nasconderlo

(dì quello che dici ma io voglio di più)

Ma lo voglio ancora di più, di più, di più

Ho dato una seconda possibilità a Cupido

Ti ho creduto, sono così stupido

Lascia che ti mostri il mio amore segreto, è vero?

Cupido è così stupido

Galleggiando nei sogni ad occhi aperti ogni giorno

Quando mi sveglio, tutto è volato via

Aspettare è uno spreco (spreco)

A dire il vero è più facile così

Sarà emozionante come nell’immaginazione?

Ora sono così sola (sola)

Ho agito nel mio sogno ogni giorno

Baciami baciami)

Di nuovo piangendo nella mia stanza

Non voglio arrendermi

(dì quello che dici ma lo voglio di più)

Ma lo voglio ancora di più, di più, di più

Ho dato una seconda possibilità a Cupido

Ti ho creduto, sono così stupido

Lascia che ti mostri il mio amore segreto, è vero?

Cupido è così stupido

Sono così sola, stringimi forte

Voglio un brivido che mi amerà davvero davvero

Niente più attese, non vedo l’ora

Non crederti ora lo farò mio

L’amore è una luce che mostrerò che il mio amore è giusto

Non è uno scherzo quindi dammelo subito

Non hai più possibilità per te

Sai? Ehi, stupido ragazzo

Ogni notte nel mio sogno

Qualcuno che condividerà questa sensazione

Sono una pazza, una pazza per amore, una pazza per amore

Ho dato una seconda possibilità a Cupido

Ti ho creduto, sono così stupida

Lascia che ti mostri il mio amore segreto, è vero?

Cupido è così stupido

Ho dato una seconda possibilità a Cupido

Ti ho creduto, sono così stupida

Ti darò un’ultima possibilità

Cupido è così stupido