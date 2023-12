Crudelia è un film del 2021, basato sul personaggio di Crudelia de Mon dal romanzo di Dodie Smith del 1956, La carica dei cento e uno. Emma Stone interpreta il personaggio principale ed è affiancata da Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste e Mark Strong nei ruoli secondari. Ambientato a Londra durante il movimento punk rock degli anni ’70, il film ruota attorno a Estella Miller, un’aspirante stilista, mentre esplora il percorso che la porta a diventare una famigerata stilista emergente conosciuta come Crudelia de Mon.

L’adolescente Estella ha un sogno. Vuole diventare una stilista, essendo stata dotata di talento, innovazione e ambizione in egual misura. Ma la vita sembra intenzionata a fare in modo che i suoi sogni non si avverino mai. Essendo finita senza un soldo e orfana in Londra a dodici anni, quattro anni dopo Estella corre selvaggia per le strade della città con i suoi migliori amici e compagni di crimini, Horace e Jasper, due ladri dilettanti. Quando un incontro casuale porta Estella nel mondo dei giovani ricchi e famosi, tuttavia, inizia a mettere in discussione l’esistenza che si è costruita per se stessa a Londra e si chiede se, dopotutto, potrebbe essere destinata a qualcosa di più. La rockstar emergente commissiona a Estella di disegnargli un pezzo caratteristico, lei inizia a sentirsi come se fosse davvero arrivata. Ma qual è il costo per stare al passo con un’ascesa tanto rapida – ed è un prezzo che Estella è disposta a pagare?

Crudelia, colonna sonora: canzoni e musiche del film

Ecco la colonna sonora del film “Crudelia” con Emma Stone. È stato pubblicato il 21 maggio 2021 dalla Walt Disney Records. Un album separato della colonna sonora del film, intitolato Cruella: Original Score e composto da Nicholas Britell, è stato pubblicato lo stesso giorno, sotto la stessa etichetta.

1. “Call Me Cruella” (Florence and the Machine)

2. “Bloody Well Right” (Supertramp)

3. “Whisper, Whisper” (Bee Gees)

4. “Five to One” (The Doors)

5. “Feeling Good” (Nina Simone)

6. “Fire” (Ohio Players)

7. “Whole Lotta Love” (Ike & Tina Turner)

8. “Livin’ Thing” (2012 version; Electric Light Orchestra)

9. “Stone Cold Crazy” (Queen)

10. “One Way or Another” (Blondie)

11. “Should I Stay or Should I Go” (The Clash)

12. “I Love Paris” (Georgia Gibbs)

13. “Love Is Like a Violin” (Ken Dodd)

14. “I Wanna Be Your Dog” (John McCrea)

15. “Come Together” (Ike & Tina Turner)