Cristina D’Avena, la rivelazione inattesa: la cantante senza filtri

In un’estate infuocata al Carroponte, tra gli assoli metal degli Avenged Sevenfold e il groove latino di J Balvin trova spazio anche l’inconfondibile voce che ha accompagnato l’infanzia di milioni di italiani: quella di Cristina D’Avena. L’iconica cantante bolognese ieri è salita sul palco milanese in un concerto che ha portato emozioni e un pizzico di nostalgia, con un tocco inaspettatamente rock.

“Per me quello col pubblico di Sesto è un appuntamento fisso, anche se quest’anno anticipato di qualche settimana”, ha detto la cantante di Kiss Me Licia e tanti altri tormentoni anni ’80 e ’90. “Se è vero che dopo il metal dei Deftones e il reggaeton dei J Balvin arrivo io che canto le sigle dei cartoni animati. Meraviglioso che in un cartellone del genere ci sia anch’io, no”.

Un ritorno al passato

D’Avena ha organizzato una scaletta emozionante e per certi versi sorprendente: “Beh, ‘Jem’ è una delle sigle che con i Gem Boy abbiamo riarrangiato in modo più tagliente. Ma non manca qualche sorpresa come ‘Ken il guerriero’, ad esempio. Sarà una scaletta molto mossa e divertente”.

Insomma, una scaletta in grado di soddisfare tante fette di pubblico, visto che sono in tanti a seguirla da anni, dai giovanissimi ai quarantenni. “Ogni tanto guardo in faccia certi fans sottopalco e mi dico: è impossibile che siano qua. Poi, magari, li ritrovo in camerino per un saluto e premettono ‘Cristina non ti spaventare se vedi questa maglia e questi piercing in faccia… ma ti amo, perché sono cresciuto con te’. Bellissimo”, ha detto.

Un successo che non accenna a diminuire negli anni, cosa che a suo dire la stupisce ogni volta. “Quando ho pubblicato la raccolta di collaborazioni ‘Duets Forever’ ho avuto la prova lampante che non solo le mie canzoni le possono cantare tutti, ma che quaranta artisti erano felici e addirittura emozionati all’idea di condividere quei brani con me. D’altronde io li canto da sempre e non mi sono mai stufata perché in me continuano a convivere la bambina e la donna”.

Non tutti sanno che, prima di diventare cantante professionista, Cristina sognava un futuro con il camice bianco. Voleva infatti diventare Neuropsichiatra infantile. La vita poi l’ha portata da un’altra parte, ma ai bambini è arrivata lo stesso, con le emozioni.

D’Avena ha ammesso di riceve ancora oggi tante proposte di matrimonio, anche da ragazzini che l’hanno scoperta su Youtube. “Uno mi ha detto “tu sei la mia infanzia“ e quando gli ho chiesto quanti anni avesse, m’ha risposto con fierezza: “dieci“”.

Ma se potesse scegliere una persona speciale con cui condividere una serata indimenticabile, non ha dubbi: Chris Martin, il leader dei Coldplay. Gruppo che lei ama, perché le trasmette un senso di bellezza e profondità. Cristina h appoi ammesso di star lavorando a una nuova sorpresa musicale, che svelerà dopo l’estate. “Quando ci sono proposte interessanti non mi tiro mai indietro”, ha ammesso.