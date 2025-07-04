Crisi d’amore sul palco: i Coma_Cose verso l’addio? Spunta il bacio che fa tremare i fan

Coma_Cose, duo artistico che negli ultimi anni ha conquistato una popolarità non indifferente, sono stati travolti dal gossip. Negli ultimi giorni hanno infatti conquistato le prime pagine di diversi magazine e sono al centro di alcuni rumors che insinuano un possibile addio tra i due, che sono una coppia sul palcoscenico ma soprattutto nella vita. Ma cos’è successo? A mettere in discussione l’amore del due musicale uno scatto dubbio dove appare Francesca in spiaggia mentre bacia un altro uomo.

Da ricordare che Fausto e Francesca sono esplosi dopo la partecipazione a Sanremo 2021, dove hanno portato un brano, Fiamme negli occhi, leggero che ha riscosso l’immediato consenso del pubblico. La canzone ha cavalcato le hit divenendo anche un tormentone estivo. Poco meno di un anno fa il duo è anche convolato a nozze e tutto sembrava andare a gonfie vele, almeno fino a qualche giorno fa. Nei giorni scorsi l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso uno scatto che ritrae la cantante con un uomo che non è suo marito.

Fra i due sembra esserci feeling e intesa e nell’immagine si intravede anche un bacio. Lo scatto è diventato immediatamente virale e ripreso da diverse testate, anche se non è stato chiarito dai diretti interessati. Questo ha dato adito alla possibilità che fra i due ci sia una crisi in corso: “Ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito, in spiaggia in Liguria”, ha scritto la fonte anonima alla Marzano. L’uomo in questione dovrebbe chiamarsi Roby, ma per ora non ci sono altre informazioni sul suo conto.

I Coma_Cose insieme per esigenze professionali

La foto non è nitida ma il sospetto che i Coma_Cose stiano vivendo un momento di distacco appare certo. In questi giorni il duo è in tour e per questo è insieme. C’è chi ha insinuato che per motivi di lavoro non possono dividersi, ma per ora le parti non hanno rilasciato dichiarazioni, anche per questo le cose sono meno chiare del previsto.

Non è escluso che durante il tour i due cantanti approfittino dei loro concerti per chiarire le cose e mettere così fine ai pettegolezzi. Intanto il duo continua ad esibirsi e sta ignorando i rumors sul loro conto, certo è che lo scatto ha animato diversi rumors che non sembrano placarsi, nonostante il silenzio, che molti interpretano come assenso, dei due artisti.

Tutto sulla loro storia d’amore dei Coma_Cose

I Coma_ Cose si sono conosciuti per caso a causa di amici in comune, sin da subito hanno condiviso la passione per la musica e hanno intrapreso la loro carriera godendo dei primi successi. Poi sono approdati sul palco dell’Ariston nel 2021 e dal quel momento la loro carriera è stata costellata di premi e riconoscimenti. A Sanremo si sono rivelati degli artisti originali e professionali.

Lo scorso ottobre sono convolati a nozze e hanno coronato il loro sogno d’amore. Hanno scelto, come di consueto abiti stravaganti che rispecchiano il loro stile a volte sopra le righe ma sempre originale e hanno detto il loro si davanti a pochi amici optando per una cerimonia semplice e composta. Diversi gli scatti del loro giorno speciale che hanno condiviso sui social, dove hanno riscosso il consenso dei loro tanti fan.