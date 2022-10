Questa sera, 4 ottobre 2022, a Roma, alla Sala Sinopoli all’Auditorium Parco della Musica, i Counting Crows si esibiranno in concerto. Sono un gruppo rock americano di San Francisco, California, nato nel 1991. La band è composta dal chitarrista David Bryson, dal batterista Jim Bogios, dal cantante Adam Duritz, dal tastierista Charlie Gillingham, dal polistrumentista David Immerglück, dal bassista Millard Powers e dal chitarrista Dan Vickrey. Tra i pezzi più noti del repertorio del gruppo ricordiamo “Mr. Jones”, “Rain King”, “A Long December”, “Hanginaround” e una cover di “Big Yellow Taxi” di Joni Mitchell. Hanno anche ricevuto una nomination all’Oscar nel 2004 per il singolo “Accidentally in Love”, che è stato incluso nel film Shrek 2. La band ha venduto più di 20 milioni di album nel mondo. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta delle canzoni.

Counting Crows, Roma, 4 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il concerto dei Counting Crows a Roma. Si parte da 49.40 per la Galleria 3 Centrale fino ai 59.80 della Platea. Cliccate qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Counting Crows, Roma, 4 ottobre 2022, Scaletta concerto

Il concerto della band inizierà alle 21 di martedì 4 ottobre 2022. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto:

Sullivan Street

If I Could Give All My Love -or- Richard Manuel Is Dead

Mr. Jones

Colorblind

Butterfly in Reverse

Omaha

Recovering the Satellites

Miami

Blues Run the Game (Jackson C. Frank cover)

Big Yellow Taxi (Joni Mitchell cover)

The Tall Grass

Elevator Boots

Angel of 14th Street

Bobby and the Rat‐Kings

Rain King

A Long December

Round Here

Hanginaround

Holiday in Spain

Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica, informazioni

Ecco le informazioni sulla Sala Sinopoli a Roma che ospiterà il concerto dei Counting Crows:

Posti 1121–1133 (platea con mixer montato 433, galleria 688 posti), il mixer in platea sottrae 12 posti: se si smonta il mixer per gli eventi in acustico la platea torna a 445. Posti per diversamente abili: 8 (in platea).

4 ingressi in platea e 6 in galleria; 4 ascensori (2 platea e 1 galleria, 1 montacarichi backstage).