I Noel Gallagher’s High Flying Birds hanno rilasciato il nuovo singolo “Council Skies“, la title track dell’attesissimo nuovo album in studio in uscita il 2 giugno 2023. A proposito del brano:

“Council Skies” apre un commento introspettivo e personale sugli anni più formativi di NOEL e, in generale, sulle tematiche del nuovo album. Malinconico ed evocativo, il brano ha una strumentazione complessa e stratificata, inclusi gli archi registrati nei leggendari Abbey Road Studios. Il brano è il quarto singolo ad anticipare l’album e segue i precedenti “Pretty Boy”, “Easy Now” e “Dead To The World” che secondo NOEL è “di gran lunga il mio brano preferito dell’album”

Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato della canzone dei Noel Gallagher’s High Flying Birds, in radio da venerdì 21 aprile 2023.

Noel Gallagher’s High Flying Birds, Council Skies, Testo della canzone

Catch a falling star and we

Might drink to better days

Hiding what we find behind the sun

Thinking of what might have been

And what the future says

Waiting on a train that never comes

Taking the long way home

So we can be alone

Catching the butterfly

Under the council sky

Watching the word go by

‘Cause I believe in magical

I’m dedicated to it on

Underneath the council sky

I found you

‘Cause life is unpredictable

You can win or lose it all

Underneath the council sky

I found you

I found you

Taking the long way home

So we can bе alone

Catching the butterfly

Undеr the council sky

Watching the word go by

‘Cause I believe in magical

I’m dedicated to it on

Underneath the council sky

I found you

‘Cause life is unpredictable

You can win or lose it all

Underneath the council sky

I found you

I found you

I found you

I found you

Catch a falling star and we

Might drink to better days

Hiding what we find behind the sun

Thinking of what might have been

And what the future says

Waiting on a train that never comes

Prendi una stella cadente e noi

Potremmo brindare a giorni migliori

Nascondere ciò che troviamo dietro il sole

Pensando a cosa avrebbe potuto essere

E cosa dice il futuro

Aspettando un treno che non arriva mai

Prendendo la lunga strada verso casa

Così possiamo stare da soli

Catturando la farfalla

Sotto il cielo del consiglio

Guardando la parola passare

Perché credo nel magico

Ci sono dedicato

Sotto il cielo del consiglio

ti ho trovato

Perché la vita è imprevedibile

Puoi vincere o perdere tutto

Sotto il cielo del consiglio

ti ho trovato

ti ho trovato

Prendendo la lunga strada verso casa

Così possiamo stare da soli

Catturando la farfalla

Sotto il cielo del consiglio

Guardando la parola passare

Perché credo nel magico

Ci sono dedicato

Sotto il cielo del consiglio

ti ho trovato

Perché la vita è imprevedibile

Puoi vincere o perdere tutto

Sotto il cielo del consiglio

ti ho trovato

ti ho trovato

Prendi una stella cadente e noi

Potremmo brindare a giorni migliori

Nascondere ciò che troviamo dietro il sole

Pensando a cosa avrebbe potuto essere

E cosa dice il futuro

Aspettando un treno che non arriva mai

Council Skies, Video e significato della canzone

Cliccando qui potete ascoltare l’audio del brano, in attesa del video ufficiale ormai imminente.

Girato a Manchester, riprende la band mentre si esibisce all’interno della splendida cornice del New Century Hall, una location chiave della scena musicale di Manchester, ovvero il luogo che ha ospitato esibizioni di Jimi Hendrix e i Rolling Stones. Diretto dai collaboratori di lunga data degli HIGH FLYING BIRDS – Dan Cadan e Jonathan Mowatt – il video presenta anche un cameo di un’altra leggenda di Manchester…

Il brano è una riflessione sull’esistenza, sul futuro singolo e di coppia, sul brindare a quello che le stelle hanno in serbo per loro. Si aspira a giorni migliori, a momenti nel quale il futuro sa anche diverso e meno tenero di quanto ci si aspettava. E allora ecco le speranze per un destino che potrebbe eludere o deludere ma al quale è impossibile opporsi. Nel male ma anche nel bene…