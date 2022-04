E’ uscito, venerdì 22 aprile 2022, su Youtube e in tutti gli store digitali, ‘Così soli – Quando trovo me stesso’, il nuovo singolo di Sina feat. Rkomi contenuto nell’album ‘Vortici’.

Siamo così soli

Ci sentiamo così soli

Ma ci piace così, così

Se l’appartamento è pieno di gente

Non ritrovo me stesso,

cerco tra le riviste

Se ogni compromesso

costa più di duecentomila euro

Il portafoglio non so dove l’ho messo

Non so quanto mi resta

né quanto resto

Approfittane adesso,

chiedimi cosa penso

Del tuo amico musicista

che ora vive ad Arezzo

E dell’amica che ti ha detto l’anno scorso

Era più meglio,

ma vai, okay

Sono in fissa con il culo della barista

Mi ha rubato gli occhi

come se valessero molto

Ma per fare buon sesso

può bastare anchе un senso

Basta che non sia quello di colpa

Tipo quando nе hai troppo,

allora meglio evitare davvero

Meglio, bevi tequila,

così ti godi la sera

E mi stai più serena,

dai, stai più serena

Sì, stare meno insieme,

vivere i silenzi

Come fossero segreti rari

che non ho detto mai

Che non ti dirò mai

Mami, per fa, spiegami

com’è che ci sentiamo soli

Nelle feste e ai party con piscine riscaldate, dai

Spiegami perché

Siamo così soli

Ci sentiamo così soli

Ma ci piace così, ci piace così

Siamo così soli

Ci sentiamo così soli

Ma ci piace così, così

Perché tu venga via con me quanti cocktail?

Come trascorrerai il tuo tempo stanotte?

Il tuo culo così ingiusto, dannatamente tutto

Un paio di bicchierini, due sedie in un brutto posto

Braccia come coperte, senza gioielli, corretto

Non sembro bello, sembro a pezzi quando scendo dal jet

Quel calore globale, temperatura Dubai

Abituato ai vantaggi di una vita al contrario

Volevo solo giocare, le carte cadranno

Inizia timido e dolce,

finisce fuori a fumare

Molto più facile andare, cosa ti fa rimanere?

Creare nuovi ricordi solo per stare un po’ insieme

Siamo così soli

Ci sentiamo così soli

Ma ci piace così

Ma ci piace così

Siamo così soli

Ci sentiamo così soli

Ma ci piace così

Ci piace così

Siamo così soli

Ci sentiamo così soli

Ma ci piace così

(Ci piace) Così (Così, così, così)