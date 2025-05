Cosa sta (ri)succedendo tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini ritornano sulle pagine rosa per una presunta riconciliazione: la coppia riservatissima non ama stare sotto le luci dei riflettori.

Una storia d’amore mai sbandierata ai quattro venti, ma sussurrata per non cadere nel vortice del gossip. Eppure, Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti hanno comunque catalizzato l’attenzione per un addio e un ricongiungimento (quasi) repentino.

Il cantautore bolognese, che ha lanciato il suo ultimo album Alaska Baby nel novembre scorso, rivelatosi in pochissimo tempo un grande successo, e la giornalista della Rai si sarebbero conosciuti, grazie ad un intervista al Tg1 (condotto da lei) per la promozione del disco La ragazza del futuro, uscito nel 2022.

Un’intesa immediata, forse una scintilla, che avrebbe portato a un invito da parte di Cremonini al suo concerto. Poi qualche foto rubata di loro due in vacanza alle isole Eolie, ma mai una conferma ufficiale. Solo una volta Giorgia Cardinaletti parlò di loro pubblicamente e avvenne durante il programma televisivo condotto da Riccardo Rossi, “Tu eri a Londra, perché?” le chiese il conduttore. E lei. “Ero a Londra con Cesare, che è grande amante. Cesare Cremonini”. Riferendosi ad un evento della città inglese.

L’addio e poi il riavvicinamento

Sebbene Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini abbiano sempre scelto la via del silenzio, lasciando il campo libero alle ipotesi e agli indizi fotografici, la curiosità del pubblico non si è mai affievolita. Così com’è trapelata la loro liasion, senza clamori o dichiarazioni ufficiali, allo steso tempo mesi fa si è fatta avanti l’indiscrezione di una loro separazine.

Una notizia che recentemente ha tenuto banco sulle pagine della cronaca rosa e proprio su quelle pagine, precisamente quelle del settimanale Chi, il cantautore e la giornalista ritornano protagonisti:

Tra Cremonini e Cardinaletti è tornato il sereno. Nel novembre scorso, dopo un anno e mezzo di legame, Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini si erano detti addio. Una rottura, anticipata dal settimanale “Chi”, che aveva portato freddezza tra le parti e un iniziale risentimento. Da qualche tempo, tra la giornalista del Tg1 e il cantante è tornato il sereno. Non un ritorno di fiamma, ma un rapporto diverso: insomma, i due hanno ricominciato a sentirsi. Si legge sulla testata di Massimo Borgnis.

Nulla di ufficiale, niente dichiarazioni o uscite pubbliche a due, ma un retroscena svelato con discrezione: tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini sarebbe tornato il sereno. Non si parla ancora di amore, né di un ritorno di fiamma in piena regola. Ma qualcosa si è mosso, e tanto basta al mondo del gossip per interrogarsi.

Secondo quanto trapelato, dopo una rottura avvenuta nel novembre 2024 — pare non proprio indolore — i rapporti tra il cantante e la giornalista si sarebbero lentamente distesi. I due, che per circa un anno e mezzo avrebbero vissuto una relazione lontana dai riflettori, avrebbero ricominciato a sentirsi. Un contatto che non avrebbe per ora sfumature romantiche, ma che segnerebbe comunque una tregua dopo settimane, forse mesi, di silenzi e tensioni.