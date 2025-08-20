Cosa fanno oggi i BTS: il ritorno dopo la pausa militare

I BTS, gruppo storico che ha letteralmente creato e definito il successo del K-Pop si preparano a tornare sulla scena mondiale dopo la lunga pausa per il servizio militare. Ecco dove sono oggi e cosa faranno domani.

Era il momento di punta di un immenso successo. I BTS erano una vera miniera d’oro per la Hybe Corporation e la BigHit, ricchissime e potentissime agenzie che da anni gestiscono il loro potenziale non solo discografico e non solo come gruppo. Ma anche nelle loro individualità.

BTS, pausa forzata

È il giugno 2022 quando i BTS annunciarono una pausa dalle attività di gruppo, motivata sia dal bisogno di concentrarsi sulle carriere soliste sia dall’obbligo di servizio militare in Corea del Sud, previsto per ogni cittadino maschio.

Una notizia che scosse milioni di fan in tutto il mondo: nonostante il gruppo avesse sempre sottolineato che non si trattava di uno scioglimento, ma di una sospensione temporanea da tutte le attività artistiche, l’assenza dei sette ragazzi da palchi e classifiche ha lasciato un vuoto notevole nell’industria musicale.

Il loro ultimo album di gruppo prima della pausa, Proof (2022), era stato concepito proprio come un manifesto identitario e un ponte verso il futuro: una raccolta che celebrava il percorso dal debutto nel 2013 fino all’apice della popolarità globale.

BTS, servizio militare e i progetti individuali

A partire dal 2022, tutti i membri dei BTS hanno intrapreso percorsi solisti. RM, J-Hope, Suga, Jin, Jimin, V e Jungkook hanno pubblicato album, singoli e collaborazioni di grande successo internazionale. Ma tutto era pianificato con una sorta di data di scadenza che era l’inizio – non ulteriormente rimandabile – del loro servizio militare.

Alcuni dei BTS si sono concentrati sulla musica, altri sulla recitazione e sul fashion design, altro punto di forza della loro industria miliardaria, mantenendo viva la loro presenza nel panorama pop globale.

Poi il servizio militare ha rappresentato una parentesi inevitabile: tutti e sette hanno rispettato l’obbligo, spesso documentando con discrezione questo periodo per i fan. La prospettiva del loro ritorno è stata dunque costantemente alimentata da attese e countdown da parte dell’esercito di fan, gli ARMY.

La reunion dei BTS e il nuovo album

Con la fine del servizio militare, nel 2025 i BTS hanno confermato l’uscita di un nuovo album, atteso per la primavera del 2026, e di un tour mondiale che promette di riscrivere i record di vendita. La band è in studio dal mese scorso. Le sessioni di registrazioni dovrebbero durare tre mesi. E durante il periodo di postproduzione e di confezionamento del disco i BTS inizieranno le prove per il tour.

Il loro ritorno rappresenta non solo la ripresa della loro attività, ma anche una nuova fase artistica: più maturi, con esperienze soliste alle spalle e una consapevolezza diversa del loro ruolo globale.

Le indiscrezioni parlano di un progetto discografico che unisce le influenze sperimentate negli anni individuali con l’inconfondibile sound pop e hip-hop che li ha consacrati. Non si esclude che il nuovo album possa contenere messaggi legati alla resilienza e al legame con i fan, che hanno atteso pazientemente il loro ritorno.

Cosa fanno oggi i BTS

Oggi, i membri vivono una fase di transizione: stanno ultimando i lavori in studio e pianificando un ritorno che ha già catalizzato l’attenzione di media e pubblico. Jungkook, ad esempio, è reduce dal grande successo del suo primo album solista e dalle collaborazioni internazionali con artisti occidentali.

RM continua a distinguersi per la sua impronta culturale e intellettuale, con interventi pubblici e collaborazioni artistiche. Per lui si parla addirittura di una carriera politica in Corea del Sud.

J-Hope e Suga hanno consolidato la loro reputazione come produttori e performer, mentre Jin e Jimin hanno mostrato un lato più intimo e melodico delle loro carriere. V ha esplorato anche la recitazione, confermandosi artista poliedrico: aveva offerte anche per il cinema, che al momento ha accantonato per concentrarsi sul ritorno alle scene dei BTS.

Il futuro prossimo

La domanda che tutti si pongono non è più se i BTS torneranno, ma come. Dopo essere diventati un fenomeno globale senza precedenti, con oltre 65 miliardi di streaming su Spotify e numeri da record nei tour mondiali, il gruppo ha ora la possibilità di scrivere un nuovo capitolo. La loro storia non si è chiusa con la pausa, ma ha assunto la forma di una pausa respiratoria, necessaria per rafforzarsi e rigenerarsi.