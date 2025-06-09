Cosa fa oggi Jessica Morlacchi dopo il Gf

E’ stata lei a vincere l’ultima edizione del Grande Fratello, il suo percorso nella casa è stato sicuramente molto intenso e l’ex voce dei Gazosa si è fatta riconoscere per il suo carattere diretto e per non avere peli sulla lingua, ma cosa sta facendo oggi Jessica Morlacchi? La cantante, che è ormai una artista a 360° tornerà presto sotto i riflettori, in una veste che – per chi ha visto il reality di Canale Cinque – è molto diversa.

Recentemente è tornata a parlare della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia e ha anche voluto dire chi è il concorrente che l’ha più delusa in assoluto dopo la fine del programma.

Jessica Morlacchi, cosa sta facendo dopo la vittoria del Grande Fratello

Jessica Morlacchi è tornata a fare ciò che più le piacere fare, ovvero cantare. Dal suo profilo Instagram, infatti, sta condividendo l’esecuzione di diverse cover, molti brani che ha deciso di rivisitare e regalare al suo pubblico. Intanto il prossimo 22 giugno prenderà parte al Premio Gianni Ravera, evento musicale condotto da Carlo Conti a Castelraimondo, che vedrà esibirsi tanti artisti tra cui, appunto, la vincitrice del Grande Fratello.

Per la Morlacchi sarà l’occasione di tornare a farsi vedere come cantante, non parteciperà come semplice ospite, ma porterà in scena un vero e proprio viaggio nella sua carriera, in cui interpreterà i suoi grandi successi e le ultime novità cui ha lavorato. Intanto, la vincitrice del Grande Fratello continua anche a essere molto attiva sui social, dove pubblica molte delle sue attività quotidiane, video divertenti che la consacrano anche al ruolo di influencer.

Recentemente, ospite a Verissimo, la Morlacchi è tornata a parlare del Grande Fratello e nello specifico di Luca Calvani e del rapporto che ha avuto con lui all’interno della casa. A Silvia Toffanin ha raccontato di essere molto delusa dal comportamento dell’attore toscano, che è letteralmente sparito dopo la fine del reality, nonostante avessero fatto pace in diretta. Tra i due era nato un certo feeling all’interno della casa e, secondo la Morlacchi, lui avrebbe deciso di allontanarsi per il suo compagno.

L’attore, dal canto suo, aveva raccontato di aver chiesto scusa al suo partner una volta uscito dalla casa, non tanto per ciò che aveva fatto ma per quanto lui avesse percepito al di fuori della casa. La Morlacchi ha spiegato che tra di loro era comunque nata una bella amicizia e non si aspettava che finisse così. Ha anche ammesso di essersi molto invaghita all’inizio dell’attore, di aver preso una vera e propria cotta, sentiva di aver perso la bussola, ma poi negli ultimi due mesi tra di loro era nato un altro rapporto amichevole. Proprio per questo non si spiega il silenzio dell’attore dopo la fine del programma.