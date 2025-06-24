Cosa fa oggi Agostino Penna dopo Uomini e Donne. Lo ricordate?

Tutti i fan di Uomini e Donne si ricorderanno senz’altro di lui, degli spacchi musicali che regalava ai protagonisti del daiting show, dei siparietti con Tina Cipollari e le battute che diceva quando ogni tanto interveniva a parlare con il suo microfono. Agostino Penna era parte integrante del programma di Canale Cinque.

Showman a livello internazionale, Agostino Penna a un certo punto della sua carriera ha lasciato il programma di Maria De Filippi ed è approdato in Rai. Ma cosa fa oggi Agostino?

Agostino Penna di Uomini e Donne, cosa fa

Nel 2019 Agostino Penna ha partecipato a Tale e Quale Show, vincendolo e sorprendendo il pubblico per essere stata una vera rivelazione. Dopo il programma di Carlo Conti ha continuato a lavorare in Rai in diversi programmi televisivi. A Capodanno ad esempio, ha partecipato allo spettacolo condotto da Marco Liorni, L’anno che verrà. La sua presenza a Uomini e Donne – che è durata otto anni e mezzo – era praticamente fissa e dopo il daiting show, Agostino ha continuato a fare quello che più gli piace, cantare e fare spettacolo.

Dal profilo Instagram di Agostino Penna, infatti, si vedono moltissime locandine di serate evento in cui lui è lo special guest. A quanto pare ha un’intensa attività di serate in giro per l’Italia e, adesso che è iniziata l’estate, i suoi impegni sono aumentati. Dal piano bar a musica di qualsiasi altro genere, è un vero professionista, capace di interpretare differenti stili. Del resto nel programma di Maria De Filippi aveva curato tutta la parte musicale, scrivendo anche la celebre sigla del daiting show, che è poi cambiata qualche anno fa.

Dopo la vittoria a Tale e Quale Show spiegò come sia grato a Maria De Filippi per l’opportunità che gli ha dato tanti anni fa. Agostino Penna ha un curriculum di tutto rispetto, ha lavorato in America, cantando al matrimonio di un gigante della musica come David Bowie. La colonna sonora scritta per lo show della De Filippi negli anni è diventata un vero must, tanto che quando è stata cambiata, il pubblico non ha preso bene la decisione.

Penna continua a lavorare in televisione ma anche in teatro, l’estate la trascorrerà in giro per i locali del by night più rinomati d’Italia, intrattenendo il pubblico come meglio sa fare, cantando e suonando. Non si è mai capito quali siano le ragioni che l’abbiano allontanato da Uomini e Donne, ma ancora oggi c’è chi vorrebbe rivederlo nel programma della De Filippi. Intanto il suo profilo Instagram è molto seguito, a dimostrazione di come il musicista abbia un gran numero di fan.