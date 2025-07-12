Cosa è la paralisi di Bell che ha colpito Simone Cristicchi

Simone Cristicchi ha dovuto annullare il concerto che avrebbe dovuto tenere il prossimo 12 luglio al Forte di Bard in Valle d’Aosta. Gli organizzatori hanno comunicato ufficialmente l’annullamento del concerto facendo riferimento a «un sopravvenuto problema di salute dell’artista». Lo stesso Cristicchi ha confermato sui social l’impossibilità di tenere il concerto.

«È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard, nell’ambito della rassegna Aosta Classica», si può leggere sul profilo Instagram del cantautore romano. Cristicchi ha poi spiegato: «Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione».

Ma in cosa consiste la paralisi che ha colpito l’artista che proprio in Valle d’Aosta, nell’ambito della rassegna musicale “Aosta Classica”, avrebbe inaugurato la prima tappa del suo Dalle Tenebre alla Luce Summer Tour 2025?

Paralisi di Bell, in cosa consiste il disturbo di cui soffre Simone Cristicchi

La paralisi di Bell interessa sostanzialmente il nervo facciale che, come spiegato dall’ospedale Niguarda di Milano sul suo sito internet, decorre dietro l’orecchio prima di innervare i muscoli del visto. Il nervo facciale consente il movimento della fronte e delle palpebre. Permette alla bocca di chiudersi e di sorridere. Inoltre è deputato al controllo della salivazione e della lacrimazione.

La compromissione del nervo può avvenire nel suo punto più delicato: nel passaggio dietro l’orecchio, lì dove lo spazio è minore. Nel caso in cui il nervo dovesse ispessirsi o subire una compressione, la trasmissione dei segnali non potrebbe avvenire nella corretta maniera. Ecco allora che a questo punto si manifesterebbe la paralisi di Bell con la paresi facciale ovvero il blocco dei muscoli del viso.

Quali sono le cause della paralisi di Bell? Quasi sempre all’origine di questa forma di paresi facciale si trovano disturbi comuni dell’orecchio: un’otite, un colpo d’aria. Ma anche l’Herpes Zoster, cioè il virus che provoca il cosiddetto “fuoco di Sant’Antonio” e può colpire anche l’orecchio. Sempre il portale dell’ospedale Niguarda spiega il trattamento previsto nel caso della paralisi di Bell.

Le terapie in casi come questi prevedono l’uso del cortisone per trattare l’infiammazione, la vera causa della compressione del nervo. Ai trattamenti cortisonici si associano vitamine del gruppo B che aiutano il nervo compresso a rigenerarsi. In genere la paralisi di Bell è reversibile. Tuttavia può richiedere diverse settimane o anche più per guarire completamente. Per la guarigione completa si va dai venti giorni fino a un periodo massimo di due mesi.

Rimborsi e prossime date del tour di Simone Cristicchi

Dall’organizzazione di Aosta Classica è giunta la conferma che i biglietti del concerto di Simone Cristicchi saranno rimborsati secondo le modalità previste. «L’artista e l’organizzazione si scusano con il pubblico per l’inconveniente e ringraziano per l’affetto e la comprensione dimostrati», si può leggere nel comunicato ufficiale.

Al momento non risultano cancellazioni per le altre tappe del tour estivo del cantante, intitolato Dalle Tenebre alla Luce. La prossima esibizione prevista è in programma il prossimo sabato 19 luglio presso il Teatro Romano di Verona, nell’ambito del Festival Contaminazioni Musicali.