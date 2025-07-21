Cosa c’entra Andrea Bocelli nella lite tra Laura Pausini e Gianluca Grignani

Botta e risposta inatteso quello tra Laura Pausini e Gianluca Grignani che sui social hanno dato vita ad un vero e proprio dissing. L’accaduto non è passato inosservato ai followers dei due artisti, ma anche alcuni cantanti hanno espresso la loro posizione in merito. Tra questi Kekko dei Modà che ha commentato il post schierandosi dalla parte di Grignani: “Hai tutta la mia comprensione”. Ma cos’è accaduto? Perché è nato il confronto fra i due noti cantanti?

Laura Pausini ha pubblicato sui social la cover del singolo La mia storia tra le dita in uscita il prossimo 12 Settembre, canzone che l’artista ha già cantato in passato e che avrà anche una versione spagnola. Il post ha suscitato l’immediata reazione di Grignani che ha commentato il post della cantante: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai ! Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita è una cover di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io (‘La Mia Storia Tra Le Dita’ e ‘Mi Historia Entre Tus Dedos’…). Ci tenevo a ricordarlo. Io, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone… ma soprattutto a te”.

Laura ha risposto a Grignani ringraziandolo dei suoi auguri e ha poi ha sottolineato che tutti sanno che La tua storia tra le dita è una sua canzone e per lei è un primo passo verso un progetto importante: “… Sai anche che quando si lancia un nuovo progetto ognuno di noi ha in mente una storia per raccontarlo, la mia inizia con l’annuncio di oggi e uscendo a settembre, ho preparato un racconto che spero ti piacerà.” Nello scambio di battute è stato indirettamente coinvolto anche Andrea Bocelli, visto che il figlio Matteo qualche ora prima del post di Laura ha pubblicato dei reel che preannunciano una collaborazione con Grignani.

Andrea Bocelli e la collaborazione con Grignani: il duetto inatteso

Secondo quanto ha riferito Gabriele Parpiglia Andrea Bocelli qualche mese fa avrebbe chiesto a Grignani di cantare La mia storia tra le dita. e di fare con lui un duetto. La cover sarebbe inserita nell’album in uscita del giovane Bocelli e sarebbe stata cantata anche in spagnolo. L’annuncio della Pausini ha stravolto i piani d’uscita di Bocelli e ha suscitato la reazione di Grignani.

Bocelli nei giorni scorsi avrebbe pubblicato qualche indizio in merito, ma niente di certo e questo avrebbe portato la Pausini ha anticipare i tempi di uscita del suo progetto. Non ci sono conferme sulle varie supposizioni fatte dal noto giornalista, ma non è escluso che Bocelli e Grignani sarebbero stati anticipati nonostante l’esigenza di non rivelare nulla del loro duetto prima del previsto. Il che spiegherebbe anche la critica pubblica di Gianluca a Laura Pausini.