Coro è una canzone di Calcutta presente nell’album “Relax“, disponibile dal 20 ottobre 2023. Il brano è la prima traccia del disco ed è prodotta da Calcutta, Laurent Brancowitz & Giovanni De Sanctis.

Il disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente lavoro, Evergreen, uscito nel maggio 2018, anticipato dai singoli Orgasmo, Pesto e Paracetamolo. E debuttò al primo posto della classifica Fimi.

Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere il significato e ascoltarla.

Calcutta, Coro, Significato, Ascolta la canzone

Si apre con un’interrogativo legato al denaro, il brano “Coro” di Calcutta, chiedendosi che cosa e dove saremmo senza soldi. Niente Sanremo (“Forse è anche meglio così”). E pensa anche a come sarebbe la sua vita se non fosse insieme all’altra persona, in quel momento. Ci sarebbe il dolore. “Resta qui vicino, tanto tornerò, Quando finisce il buio” è la promessa finale al termine della canzone, ripetuta più volte. A conferma della sua presenza, del suo ritorno, quando il buio lascerà spazio ad altro.

Calcutta, Coro, Testo della canzone

Se non esistessero i soldi, noi due dove saremmo?

Non si farebbe Sanremo, forse è anche meglio così

Ti guardo mentre dormi, abbandonata al vento

Sai, ogni tanto ci penso, che dolore

Se noi due non fossimo qui

Mi sa che hanno suonato, forse sei te

Corri per le scale, corri da me, piango un po’

E dove correre finché si può

Se fossimo scimmie, se fossimo due robot

Quando finisce il buio noi cosa guarderemo?

Fuori al teatro a Sanremo, il mare sospira così

Mi sa che hanno suonato, forse sei te

Corri per le scale, corri da me, piango un po’

Ma dove correre finché si può

Resta qui vicino, tanto tornerò

Quando finisce il buio

Quando finisce il buio

Quando finisce il buio

Quando finisce il buio