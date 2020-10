MyDrama è un concorrente in gara a X Factor 2020 e nella puntata di giovedì 29 ottobre 2020 ha presentato il suo inedito, Cornici bianche.

E’ stata scelta da Hell Raton per la sua squadra delle Under Donna.

Qui sotto la biografia della cantante:

Alessandra Martinelli, in arte MYDRAMA, è nata a Monte Cremasco (CR) 22 anni fa. Ha commosso e stupito tutti fin dalla sua prima audition. Hell Raton, il suo giudice, dice che la sua voce è “piena di cicatrici” e ogni volta che la sente cantare si commuove. Su Youtube il suo mash up ha 2,8 milioni di views, mentre la cover “I hate u I love u” ha già superato le 1,5milioni di views

Qui sotto il testo della canzone. Ecco l’account Instagram ufficiale della concorrente.

Lasciami ancora quei fiori sopra questo tavolo

Voglio vedere il colore che poi mi fa ripensare a te

Prenderò ancora un minuto per capire come sto

E dirmi poi quanto dura perché io correvo via da te

Cornici bianche risaltano

D’oro e d acciaio

Lascia vedere i tuoi occhi diversi da un mio satellite

Scaliamo sopra giganti che

Poi sanno dove sto

Non ricordarmi quell’ora perché

Siamo come frammenti di storia ma..

io no non vorrò mai sentirmi dire di continuare

io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

Lasciami stare perché non vorrò più ripiangere

Voglio capire per ora perche mi perdevo affianco a te

Vivimi ancora un minuto perhe poi ripenso a me

Lasciami andare non voglio pagare per te.

io no non vorrò mai sentirmi dire di continuare

io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare (x2)

Dico questo non ricordo /quando sei con me

Mentre penso ..

vado a fondo

Mi chiedi perché

Non mi chiedi mai come sto

quando in fondo già lo sappiamo

E penso a ciò che dirò

Quando tutto sarà lontano

Da me

Da te (da te da te)

Via

Da me

Da te (da te da te)

io no non vorrò mai sentirmi dire di continuare

io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare (x2)

io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

io no non vorrò mai sentirmi dire che non lo so fare