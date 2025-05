Conti ha scelto la co-conduttrice? Rumors su Sanremo 2026

Carlo Conti sorprende tutti con una scelta davvero inaspettata, il conduttore Rai – direttore artistico del Festival di Sanremo – avrebbe già scelto la co-conduttrice per la prossima edizione della kermesse musicale. Tornato alla guida della competizione canora tricolore dopo Amedeus, pare che abbia già pensato a una donna da avere al suo fianco nell’edizione dell’anno prossimo.

Che il direttore artistico sia già a lavoro non sorprende, è noto come Carlo Conti sia un grande stacanovista e inoltre il Festival di Sanremo richiede un impegno non indifferente. Ad ogni modo il volto Rai ha praticamente detto pubblicamente chi lo affiancherà sul palco del Teatro dell’Ariston.

Chi affiancherà Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026, la decisione del conduttore

Carlo Conti pare che abbia pensato a Nathalie Guetta come una delle co-conduttrici che lo affiancherà sul palco del teatro dell’Ariston al Festival di Sanremo 2026. E’ stato proprio lui a chiederglielo in diretta televisiva, accogliendo una battuta che gli è stata fatta dall’attrice.

Facciamo un passo indietro, la Guetta è stata ospite della prima puntata di Belve e chiacchierando con Francesca Fagnani ha detto in modo chiaro e diretto: “Prima di morire voglio fare la soubrette a Sanremo“. L’attrice è nota per essere una persona molto diretta e dunque le sue parole potrebbero essere state una vera e propria candidatura per questo ruolo. La dichiarazione non è sfuggita a Carlo Conti, secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il direttore artistico non solo avrebbe sorriso ascoltando la protagonista dell’amata serie Don Matteo, ma starebbe pensando di “ingaggiarla” davvero.

Del resto parliamo di una attrice molto amata e la sua presenza sul palco dell’Ariston potrebbe solo essere apprezzata dal grande pubblico. La Guetta, oltre che essere una grande professionista, è una donna di grande ironia. Dandolo ha raccontato che Carlo Conti potrebbe già contattare Nathalie Guetta nelle prossime settimane per iniziare a parlare della possibilità della sua presenza al Festival di Sanremo 2026. Il direttore artistico non ha mai nascosto la volontà di avere al suo fianco nell’avventura sanremese persone amiche e di cui si fida, l’ha fatto per l’edizione del 2025 ed è intenzionato a seguire la stessa linea.

Gli ascolti l’hanno sicuramente premiato e il suo non era un compito facile. Nonostante non fosse nuovo a ricoprire questo ruolo, Carlo Conti è tornato alla guida del Festival di Sanremo dopo le edizioni più che vincenti di Amadeus, quelle che hanno registrato record di ascolti e si sono contraddistinte per una serie di novità. Il conduttore ha preso seriamente questo ruolo e fin da subito ha lasciato intendere che volesse dissociarsi dalle precedenti edizioni, è riuscito però anche lui a sorprendere il pubblico, basti pensare al videomessaggio di Papa Francesco in diretta. La presenza di Nathalie Guetta al suo fianco per una puntata, potrebbe essere un’altra delle scelte “azzeccate”. Staremo a vedere se quella che per il momento è solo un’indiscrezione, troverà davvero conferma.