Concertone Radio Italia: chi salirà sul palco il 30 maggio, tutti i big

Uno degli eventi musicali gratuiti più attesi d’Italia è il concertone di Radio Italia Live, quest’anno in programma per il 30 maggio, sempre in Piazza Duomo a Milano, dove si esibiranno gli artisti più amati del momento. Nonostante manchi poco più di un mese al grande giorno, si respira già la forte attesa di scoprire i nomi e la scaletta.

“Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare un cast di altissimo livello, in grado di entusiasmare un pubblico vasto ed eterogeneo, che potrà cantare e divertirsi per oltre 3 ore di grande musica italiana.” Così esordisce il comunicato stampa dell’emittente radiofonica italiana, diramato in queste ultime ore.

Il concertone di Radio Italia Live è stato inaugurato con la prima edizione nel 2012, condotta da Belen Rodriguez ed Enrico Ruggeri, mentre nel 2017 si è aggiunta anche la tappa di Palermo. Fino al 2023, l’evento è stato sempre presentato da personaggi noti della TV italiana (Luca Bizzarri Paolo Kessisoglu ne hanno avuto il timone per nove edizioni) e ogni cantante si esibisce con tre canzoni.

I cantanti del concerto di Radio Italia 2025

Trasmessa in diretta su Radio Italia, Video Italia e Radio Italia TV, il Concertone Radio Italia è stato mandato in differita fino al 2016 anche su Italia 1, per poi passare sul Nove e Real Time, e infine su TV8 e Sky Uno. Oggi rappresenta una tappa irrinunciabile per i cantanti italiani più amati.

“Milano è felice di accogliere una nuova edizione di Radio Italia Live – Il Concerto – ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala –. “Uno spettacolo che trasmette energia e buonumore, un concerto da non perdere”. Anche l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, ha espresso entusiasmo per l’evento, sottolineando il valore culturale e aggregativo dell’iniziativa. Si tratta di una vera e propria festa della musica italiana che si svolge poco prima dell’inizio dell’estate, aperta a tutti, con un cast stellare e arricchita da contenuti digitali per vivere l’esperienza anche a distanza.

I presentatori di questa dodicesima edizione, come nella precedente, sono le celebri voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. A salire sul palco per esibirsi invece, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno molti big come Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e Pinguini Tattici Nucleari. Curiosità: la sigla dell’evento è firmata da Saturnino.

Il backstage sarà trasmesso in diretta su TikTok LIVE, con la conduzione della creator Cecilia Cantarano. Contenuti esclusivi saranno disponibili anche su Facebook, Instagram e TikTok di Radio Italia, con l’hashtag ufficiale #rilive. Come accreditarsi? Com’è noto, l’accesso è gratuito, ma è necessario prenotare un accredito su TicketOne.it (massimo 2 a persona), a partire dalle 12:00 di lunedì 5 maggio 2025, fino a esaurimento posti. Il live sarà trasmesso in diretta dalle 20:40 del 30 maggio, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).