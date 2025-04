Concertone Primo Maggio: tutti i nomi dei possibili conduttori

A poco meno di un mese dal debutto la macchina organizzativa del Concertone del Primo Maggio è attiva. I preparativi per la realizzazione dello storico evento musicale, che si tiene a Roma in occasione delle festa dei lavoratori, sono in corso. Dopo la breve parentesi al Circo Massimo l’evento quest’anno torna nella sua location tradizionale, quella di Piazza San Giovanni e sarà ricco di ospiti che non mancheranno di esibirsi mostrando la loro solidarietà e sostegno al mondo del lavoro.

Il Concertone del Primo Maggio, come di consueto, avrà un’eco mediatico non indifferente e sarà trasmesso in diretta da Rai3 (dalle 15.15 alle 24, con l’interruzione dalle 18.55 alle 20 per la messa in onda di Tg3 e Tgr) e in streaming su RaiPlay. La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli, che ha già messo a punto una serie di aspetti per realizzare uno spettacolo eccellente. A parte qualche rumors per il momento non ci sono stati annunci ufficiali, e non sono stati resi noti i conduttori che guideranno la lunga maratona musicale.

I nomi possibili sono diversi e tutti potenzialmente giusti per guidare un evento come quello del Primo Maggio che oltre ai diversi risvolti artistici ne ha alcuni decisamente politici. Tendenzialmente si punta su cantanti emergenti e affermati disposti a rappresentare un evento di una certa rilevanza, come quello dedicato alla festa del lavoratori. Secondo quando appreso dall’Adkronos la direzione artistica del Concertone avrebbe già fatto la sua scelta.

Concertone del Primo Maggio 2025: i potenziali conduttori

Fondato nel 1990 e promosso dalla promosso da CGIL, CISL e UIL, il Concertone del Primo Maggio è un evento che attira sempre migliaia di spettatori da tutta Italia. Diversi gli artisti che presenzieranno sul palco dell’evento: tra questi Achille Lauro, Coez, Ariete, Rose Villain, e molto altri. Previste anche l’esibizioni di cantanti emergenti, reduci dalla partecipazione di diversi concorsi. L’accesso alla manifestazione è gratuito ed è consentito fino ad esaurimento posti. Per tutte le info si può consultare il sito ufficiale del Concertone: www.primomaggio.net e le varie pagine social annesse.

Le fonti ufficiose sostengono che a condurre il Concertone del Primo Maggio dovrebbero essere Ermal Meta, Noemi e BigMama. I tre artisti, già presenti lo scorso anno, dovrebbero ripetere l’esperienza, visto il successo ottenuto. Unica differenza è la presenza nella fascia serale di Big Mama, quest’ultima nel 2024 ha presenziato durante il pomeriggio per poi cedere il testimone ai due colleghi.

In vista anche della conduzione dell’Eurovision Song Contest di Basilea che si terrà dal 13 al 17 Maggio 2025, dove Big Mama affiancherà Gabriele Corsi, la cantante testerà le sue doti di conduttrici sul palco di San Giovanni. Un’esperienza per la rapper decisamente stimolante che le permette di mettersi in gioco in un ruolo diverso.