Concertone Primo Maggio a Roma: tutti i cantanti che si esibiranno

Lavori in corso per l’organizzazione del Concertone del Primo Maggio a Roma: resi noti i nomi dei primi cantanti che si esibiranno.

Rivelati i nomi dei primi artisti che si esibiranno al Concertone del Primo Maggio di Roma, che quest’anno torna a Piazza San Giovanni, sua storica location. Le ultime edizioni, per questioni logistiche della città, sono state realizzate al Circo Massimo e hanno ottenuto un successo rilevante. La manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany suscita sempre un certo interesse e richiama diversi spettatori da tutte le parti d’Italia.

Un live tra i più seguiti che prevede la presenza di artisti contemporanei e di spessore, pronti a portare il proprio messaggio di solidarietà sull’ambito palco. I lavori per l’organizzazione dell’evento sono in corso e impegnano diverse persone. Intanto la direzione artistica diretta da Massimo Bonelli ha reso noti i nomi dei conduttori che guideranno la lunga serata. Confermati Noemi e Ermal Meta, già capitani del concertone dello scorso anno, con loro ci sarà Big Maga.

In queste ore sono stati rivelati anche i primi nomi degli artisti che si esibiranno, tutte voci contemporanee e di talento pronte a dare il loro contributo. Bonelli si è detto entusiasta del cast messo insieme: “I primi nomi che annunciamo oggi restituiscono lo spirito con cui stiamo costruendo il cast artistico del Concertone 2025: uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock in un unico abbraccio musicale corale.”

Concertone Prima Maggio, tutti gli artisti presenti

Salirà sul palco del Concertone del primo Maggio Alfa, artista giovane con un vasto seguito sui social pronto ad emozionare con i suoi brani romantici e coinvolgenti. Presente anche Brunori Sars, che ha conquistato il terzo posto all’ultimo Festival di Sanremo. E ancora Anna Castiglia delizierà il pubblico in piazza con un’esibizione originale che mix effetti elettronici e sonorità punk. In lista anche Centomilacarie

e Franco 126 noto per i suoi ritornelli.

In attesa di sbarcare a Basilea per partecipare all’Eurovision, Gabry Ponte ha accettato di esibirsi a piazza San Giovanni: porterà la sua Tutta L’Italia. Ci saranno anche Luca Roccia Baldini, Daniele Berioli, Gabriele Berioli, Manuele Schicchi, Mariel Tahiraj, Saverio Zacchei e Tazio Aprile. In queste ore è stata poi confermata la presenza di i Lucio Corsi, artista rivelazione di Sanremo 2025. Nei prossimi giorni saranno svelati i nomi degli altri artisti che hanno accettato l’invito di Bonelli.

Concertone Primo Maggio 2025, protagonista il cantautorato

L’accesso al Concertone del primo Maggio è gratuito e libero, e la manifestazione sarà trasmessa sui canali della Rai oltre che su RaiPlay e Rai Italia. Il concept Il Futuro suona oggi rivela il mood scelto dagli organizzatori, che puntano a riportare al centro dell’attenzione la musica nel suo ruolo di strumento di racconto. In tal modo si rende protagonista il cantautorato:

“…le parole contano, i testi diventano centrali, raccontano generazioni in continua trasformazione. Generi diversi si intrecciano, creando un mosaico sonoro che riflette l’Italia di oggi: il pop che racconta chi siamo, il rock d’autore, l’urban consapevole, l’elettronica che non ha paura di osare”. Si legge nel comunicato stampa legato all’evento romano.