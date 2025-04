Concertone del 1° maggio a Taranto: artisti e conduttori. Tutti i dettagli

Il concertone che dal 2013 offre un’alternativa a quello di Piazza San Giovanni a Roma è quello di Taranto, Libero e Pensante, che anche quest’anno è pronto a regalare uno spettacolo musicale con grandi artisti, ma soprattutto all‘insegna di un forte significato sociale e politico.

Da 12 anni, praticamente da quando è nato, si svolge al Parco Archeologico delle Mura Greche, “rubando” un pò di quella linfa di lotta antagonista, che diede vita 35 anni fa al concertone di Roma, oggi un pò affievolito sotto certi punti di vista, diventando un momento di denuncia, riflessione e memoria collettiva

L’edizione 2025 sarà particolarmente importante per il ricordo di Massimo Battista, attivista e consigliere comunale scomparso a 51 anni, fondatore del Comitato organizzatore. Uno dei temi centrali, quello che ha dato la spinta alla sua fondazione dell’associazione Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti , sarà ancora una volta la crisi dell’ex Ilva, che tocca temi importanti che riguardano tutti come la salute, ambiente e lavoro.

I cantanti del Concertone del Primo maggio a Taranto

I motori si stanno scaldando per il Concertone del Primo maggio a Taranto, che anche quest’anno offre una carrellata di artisti della scena alternativa musicale italiana. E non solo. A grande sorpresa infatti ci sarà anche Tommy Cash, il rapper estone che sta facendo molto parlare di sé per il suo brano Espresso Macchiato.

Tra i nomi annunciati troviamo inoltre:

Fido Guido: reggae e raggamuffin da Taranto;

reggae e raggamuffin da Taranto; Pop X: gruppo sperimentale italiano;

gruppo sperimentale italiano; Fideles: duo di musica elettronica salentino;

duo di musica elettronica salentino; La Nina: cantautrice napoletana

cantautrice napoletana Teatro degli Orrori: rock alternativo, di ritorno dopo 10 anni;

rock alternativo, di ritorno dopo 10 anni; Motta: celebre cantautore italiano impegnato socialmente;

celebre cantautore italiano impegnato socialmente; Riva Starr: DJ con sonorità house e groove;

DJ con sonorità house e groove; Giancane : folk e punk-rock urbano;

: folk e punk-rock urbano; Lamante: progetto folk e spirituale di Giorgia Pietribiasi;

progetto folk e spirituale di Giorgia Pietribiasi; Denaldo: rapper locale con testi crudi e ironici.

Ci saranno anche Ascanio Celestini e Paolo Rossi, che non hanno bisogno di tante presentazioni. Entrambi sono nomi importanti e famosi nel mondo della recitazione e del teatro.

Celestini, attore teatrale, regista, scrittore e drammaturgo italiano è noto per il suo teatro civile e il racconto della memoria popolare. Figlio di un restauratore e di una parrucchiera, è cresciuto in un quartiere popolare di Roma. Dopo il liceo classico, si è laureato in lettere con indirizzo antropologico e si è avvicinato al teatro a metà anni Novanta. E’ considerato una delle voci più originali del teatro contemporaneo italiano, capace di unire narrazione, musica popolare e impegno sociale.

Paolo Rossi, anch’egli attore, comico, drammaturgo, cantautore e regista, è una delle figure più eclettiche e controcorrente dello spettacolo italiano. Nato a Monfalcone il 22 giugno 1953, trascorre l’adolescenza a Ferrara, dove si diploma come perito chimico, per poi trasferirsi a Milano, città che diventerà la sua patria artistica d’adozione. Il suo debutto nel mondo del teatro avviene nel 1978 con “Histoire du soldat” di Stravinskij, per la regia di Dario Fo. Ma è con il Teatro dell’Elfo, tra il 1983 e il 1986, che Rossi inizia a farsi notare, partecipando a opere come Nemico di Classe e Comedians, quest’ultimo diretto da Gabriele Salvatores.

La direzione artistica è affidata a Michele Riondino, Antonio Diodato e Roy Paci. L’evento è indipendente e autofinanziato con il supporto di Emergency Puglia e crowdfunding. L’ingresso è assolutamente gratuito e nonostante non siano ancora stati comunicati gli orari ufficiali, di solito si svolge dal pomeriggio alla sera. Si tratta di un grande evento musicale, che unisce artisti affermati e impegno sociale, in un’atmosfera di partecipazione collettiva.

Si può arrivare:

– In autobus: linee 1/2, 16, 20, 21A, 3;

– In auto: parcheggi disponibili, ma consigliato arrivare presto;

– A piedi o con mezzi sostenibili: facile accesso.

Oppure si può seguire da casa in diretta TV su Antenna Sud (canale 14), oppure in streaming sul sito dell’emittente