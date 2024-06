Ultimo appuntamento stasera all’Ippodromo del Visagno a Firenze per la rassegna musicale “Firenze rocks”. Ad esibirsi, come band principale dalle 21,30, ci saranno i Tool. Ma la giornata è scandita da una lunga serie di live. A partire dalle 16.30 ci saranno i Night Verses, dalle 17.45 i Deus, poi e The Struts che passeranno il testimone ai Tool per il live finale.

I Tool sono una band americana formatasi nel 1990 a Los Angeles, California. Con il loro stile unico che mescola elementi di rock progressivo, metal e art rock, hanno conquistato un seguito devoto e un ampio riconoscimento critico. La formazione originaria includeva Maynard James Keenan (voce), Adam Jones (chitarra), Paul D’Amour (basso) e Danny Carey (batteria). Nel 1995, Justin Chancellor sostituì Paul D’Amour al basso, completando la formazione attuale della band.

Il loro EP di debutto, “Opiate”, fu pubblicato nel 1992, ma fu con il loro primo album in studio, “Undertow” (1993), che i Tool iniziarono a ottenere un riconoscimento significativo. Questo album introdusse il pubblico al loro suono potente e atmosferico, con brani come “Sober” e “Prison Sex” che esplorano temi di lotta personale e abuso. “Sober”, in particolare, divenne una delle loro canzoni più conosciute grazie al suo riff potente e al video musicale inquietante.

A seguire potete leggere la possibile scaletta dei Tool in concerto a Firenze sabato 15 giugno 2024.

Indice Biglietti per il concerto dei Tool e per il Firenze Rocks di sabato 15 giugno 2024

La possibile scaletta dei Tool in concerto a Firenze, sabato 15 giugno 2024

Third Eye (Intro)

Jambi

Fear Inoculum

Rosetta Stoned

Pneuma

Intolerance

Descending

Schism

The Grudge

Chocolate Chip Trip

Flood

Invincible

(-)Ions

Stinkfist

Dancing Queen (ABBA song)

Take a Chance on Me (ABBA song)

Il concerto dei Tool inizierà alle 21.30.

Biglietti per il concerto dei Tool e per il Firenze Rocks di sabato 15 giugno 2024

Sono disponibili biglietti al prezzo di 74,75 euro per l’evento finale di Firenze rocks in calendario sabato 15 giugno 2024. Clicca qui per tutte le informazioni.