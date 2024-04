Ecco la scaletta con l’ordine delle canzoni interpretate da Tom Odell in concerto all’Alcatraz di Milano, giovedì 4 aprile 2024

Appuntamento all’Alcatraz di Milano per la tappa italiana del “Black Friday” tour di Tom Odell. La serie di concerti prende il nome dal titolo dell’ultimo (omonimo) disco del cantautore. Black Friday porta il suo linguaggio estremamente autentico in una meditazione vissuta sull’infinita complessità dell’amore e delle relazioni. L’album contiene singoli come “Black Friday”, che ha già accumulato oltre 80 milioni di stream e continua a riscuotere un successo fenomenale su TikTok, con i contenuti dei fan che hanno generato oltre 1 miliardo di interazioni sulla piattaforma, “The End”, “Somebody Else” e “Answer Phone”.

Discostandosi dal minimalismo pianistico di Best Day Of My Life (il suo album del 2022 entrato nella Top 10 britannica e candidato all’Ivor Novello), Black Friday presenta una selezione di canzoni scritte ed eseguite estemporaneamente con una chitarra quasi centenaria nello studio di Tom nell’East London, dove l’atto di creare un lavoro così coinvolgente ha richiesto di bilanciare la sua coraggiosa onestà con un certo elemento di libertà poetica.

La scaletta del concerto di Tom Odell all’Alcatraz di Milano, 4 aprile 2024

Loving You Will Be the Death of Me

Can’t Pretend

Magnetised

Spinning

The End

Just Another Thing We Don’t Talk About

Best Day of My Life

Long Way Down

Grow Old With Me

I Know

Hold Me

Parties

Heal

don’t be afraid of the dark

fighting fire with fire

Black Friday

Getaway

The End of the Summer

Somebody Else

True Colors (Cyndi Lauper cover)

Another Love

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti del concerto di Tom Odell all’Alcatraz di Milano, 4 aprile 2024

Il concerto di Tom Odell all’Alcatraz di Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi