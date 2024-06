La scaletta e l’ordine delle canzoni dei The Libertines in concerto al Villa Ada Festival 2024: come arrivare e orario

Appuntamento con i The Libertines stasera, 1 luglio 2024, in concerto al Laghetti di Villa Ada, Via di Ponte Salario 28.

Il 5 aprile scorso è uscito il loro nuovo disco, “All Quiet on the Eastern Esplanade”, prima uscita in studio dopo quasi nove anni da “Anthems for Doomed Youth”, pubblicato l’11 settembre 2015. Ad anticipare il progetto è stato il singolo “Run Run Run”. Pete Doherty ha ammesso che la band “si è davvero unita” e ha ritrovato un “momento di rara pace” creando il progetto composto da 11 tracce. Nel Regno Unito ha conquistato il primo posto della classifica officiale.

La scaletta dei The Libertines a Roma, 1 luglio 2024

Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto dei The Libertines. Potrebbero esserci alcune modifiche dalla loro performance più recente in Francia.

The Delaney

Up the Bracket

Vertigo

Run, Run, Run

Night of the Hunter

What Became of the Likely Lads

Shiver

What Katie Did

Merry Old England

Death on the Stairs

Music When the Lights Go Out

Horrorshow

Heart of the Matter

Can’t Stand Me Now

Time for Heroes

Gunga Din

The Good Old Days

Songs They Never Play on the Radio

What a Waster

Don’t Look Back Into the Sun

Il concerto inizierà alle 21.

Come arrivare al Villa Ada Festival

In Auto

Da Nord (Es. Firenze)

Da Firenze:

Prendi l’autostrada A1 in direzione Roma.

Segui le indicazioni per il Grande Raccordo Anulare (GRA) e prendi l’uscita 8 Salaria.

Segui Via Salaria in direzione Roma centro.

Continua su Via Salaria fino a raggiungere Via di Ponte Salario 28.

Da Napoli:

Prendi l’autostrada A1 in direzione Roma.

Segui le indicazioni per il Grande Raccordo Anulare (GRA) e prendi l’uscita 8 Salaria.

Segui Via Salaria in direzione Roma centro.

Continua su Via Salaria fino a raggiungere Via di Ponte Salario 28.

Da Roma Centro:

Prendi Via Salaria in direzione nord.

Continua su Via Salaria fino a raggiungere Via di Ponte Salario 28.

Parcheggi

Nelle vicinanze di Villa Ada ci sono parcheggi disponibili, ma può essere difficile trovare posti durante gli eventi. Si consiglia di arrivare con anticipo per trovare parcheggio o utilizzare parcheggi nelle vicinanze e poi camminare fino alla location.

Con i Mezzi Pubblici

Dalla Stazione Termini

Autobus:

Prendi l’autobus 92 dalla fermata Termini (Ma-Mb-Fs) in direzione Pugliese/Ojetti.

Scendi alla fermata Salaria/Priscilla.

Cammina per circa 10 minuti fino a Via di Ponte Salario 28.

Metro e Autobus:

Prendi la linea B della metropolitana (direzione Jonio).

Scendi alla stazione Libia.

Prendi l’autobus 235 dalla fermata Libia (Mb1) in direzione Chigi/Salone.

Scendi alla fermata Salaria/Ponte Salario.

Cammina per circa 5 minuti fino a Via di Ponte Salario 28.

Dalla Stazione Tiburtina

Autobus:

Prendi l’autobus 490 dalla fermata Tiburtina (Mb-Fs) in direzione Cornelia (Ma).

Scendi alla fermata Salaria/Priscilla.

Cammina per circa 10 minuti fino a Via di Ponte Salario 28.

Da Altre Zone di Roma

Autobus:

Utilizza gli autobus che percorrono Via Salaria (es. 92, 135, 302) e scendi alle fermate più vicine a Via di Ponte Salario.

Cammina fino a Via di Ponte Salario 28.

Metro e Autobus:

Utilizza le linee metro per arrivare alla stazione Libia (linea B1) e poi prendi l’autobus 235 in direzione Chigi/Salone.

Scendi alla fermata Salaria/Ponte Salario.

Cammina per circa 5 minuti fino a Via di Ponte Salario 28.