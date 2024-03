Martedì 19 marzo 2024, al Forum di Assago a Milano ci saranno i The 1975 in concerto. Still… At Their Very Best è il tour dei The 1975 a sostegno del loro quinto album in studio “Being Funny in a Foreign Language” (uscito nel 2022), e il seguito del loro acclamato tour mondiale “At Their Very Best” con l’aggiunta di brani nella scaletta originale. Il concerto, scritto e diretto da Matt Healy, è un’espansione del precedente tour della band, con la stessa scenografia casalinga di Tobias Rylander e con una struttura in due parti. Ad essere l’opening act del concerto dei The 1975 sono i Been Stellar, gruppo nato a New York, influenzato dal sound dei Sonic Youth e My Bloody Valentine. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni del concerto in programma al Forum di Assago e le informazioni sui biglietti.

L’ultimo album della band è arrivato al primo posto della classifica del Regno Unito, al settimo gradino della Billboard 200. Ha conquistato la vetta della chart anche in Australia. Ecco i brani estratti dal disco, insieme al periodo di pubblicazione del singolo nelle radio:

“Part of the Band” (7 luglio 2022)

“Happiness” (3 agosto 2022)

“I’m in Love with You” (1 settembre 2022)

“All I Need to Hear” (21 settembre 2022)

“About You” (23 dicembre 2022)

“Oh Caroline” (17 marzo 2023)

“Looking for Somebody (To Love)” (16 giugno 2023)

La scaletta dei The 1975 in concerto al Forum di Assago a Milano

Ecco la scaletta delle canzoni dei The 1975 in concerto a Milano. Il live inizierà alle 21.

The 1975 (BFIAFL)

Looking for Somebody (to Love)

Happiness

Part of the Band

Oh Caroline

I’m in Love With You

A Change of Heart

An Encounter

Robbers

Somebody Else

I Always Wanna Die (Sometimes)

fallingforyou

About You

Lostmyhead

Woman

Be My Mistake

Consumption

Jesus Christ 2005 God Bless America

If You’re Too Shy (Let Me Know)

TOOTIMETOOTIMETOOTIME

Overstimulation

It’s Not Living (If It’s Not With You)

The Sound

Love It If We Made It

Sex

Give Yourself a Try

Biglietti The 1975 in concerto al Forum di Assago a Milano

Sono ancora disponibili biglietti, al prezzo di 46 euro, per il secondo settore dei The 1975 in concerto al Forum di Assago a Milano. Clicca qui per leggere tutte le informazioni e per acquistare i biglietti.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.