Sophie Ellis‐Bextor è in concerto stasera, 19 marzo 2024, ai Magazzini Generali a Milano con una nuova data del suo “The Kitchen Disco Tour“. I live sono nati dopo la pubblicazione del disco “Songs from the kitchen disco”, album con i più grandi successi della cantante insieme a diverse cover di celebri brani dance. Contiene singoli tratti da tutti i suoi album in studio: Read My Lips (2001), Shoot from the Hip (2003), Trip the Light Fantastic (2007), Make a Scene (2011), Wanderlust (2014) e Familia (2016). Il progetto discografico è arrivato all’ottavo posto della classifica degli album più venduti nel Regno Unito. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni in programma ai Magazzini Generali a Milano, martedì 19 marzo 2024.

La scaletta di Sophie Ellis‐Bextor in concerto ai Magazzini Generali a Milano

Ecco i brani nella scaletta del concerto di Sophie Ellis‐Bextor a Milano. Il live inizierà alle 21.

Crying at the Discoteque (Alcazar cover)

Take Me Home (Cher cover)

Music Gets the Best of Me

Reflections (Wheelspin song)

Hypnotized

Young Blood

Hearing in Colour

Disco Inferno (The Trammps cover)

Get Over You

Lady (Hear Me Tonight) / Groovejet (If This Ain’t Love) / Can’t Fight This Feeling / Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

Not Giving Up on Love (Armin van Buuren cover)

Like a Prayer (Madonna cover)

Heartbreak (Make Me a Dancer) (Freemasons cover)

Murder on the Dancefloor

Bittersweet

A Pessimist Is Never Disappointed

Biglietti Sophie Ellis‐Bextor in concerto ai Magazzini Generali a Milano

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto ai Magazzini Generali al prezzo di 34.50 euro, posto unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare ai Magazzini Generali a Milano

Ecco le indicazioni su come arrivare ai Magazzini Generali a Milano.

In metropolitana

Linea gialla MM3 – fermata Lodi

In autobus

Linea 90 – scendere fermata Viale Toscana, ang. Via Pompeo Leoni.

In tram

Linea 24 – dal Duomo (capolinea in via Dogana – Piazza Diaz); scendere alla fermata Pietrasanta (dopo il ponte).

Se si arriva in auto, invece, Tangenziale Est – uscita P.le Corvetto, prendere corso Lodi, in P.le Lodi girare in viale Isonzo al 3° semaforo a sinistra, in via Ripamonti al 1° semaforo a destra Via Pietrasanta.