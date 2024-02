Anche quest’anno è stato ufficializzato il Concerto di Radio Italia Live 2024 a Milano, in Piazza Duomo, in programma mercoledì 15 maggio. L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’Editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia: ha dichiarato:

Anche quest’anno siamo pronti ad annunciare la data del nostro Radio Italia Live – Il Concerto: mercoledì 15 maggio Piazza Duomo si riempirà di musica, di gioia e di gente: sono convinto che trascorreremo una serata indimenticabile. Annunceremo il cast circa un mese prima dell’evento e posso già garantire che sarà stellare. Ringrazio moltissimo il Sindaco Beppe Sala e tutte le persone del suo staff, che ci hanno dato la possibilità di poter usufruire, anche nel 2024, di questa meravigliosa cornice che è Piazza del Duomo a Milano”.

Ecco, invece, le parole di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano:

“Finalmente abbiamo una data: il prossimo 15 maggio, Radio Italia Live – Il Concerto torna a Milano, in piazza del Duomo, con l’energia e l’entusiasmo che da undici edizioni caratterizza questo straordinario appuntamento con la musica. Siamo certi che anche quest’anno gli artisti che saliranno sul palco sapranno regalare a Milano e a tutti coloro che seguiranno l’evento, in piazza o da casa, una serata piena di emozioni”

In attesa del cast ufficiale, che verrà annunciato nelle prossime settimane, vi ricordiamo chi si era esibito lo scorso anno, sempre a Milano in Piazza Duomo. Il Concerto di Radio Italia Live 2023 era stato condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Durante la serata, trasmessa rigorosamente in diretta, erano saliti sul palco Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tananai, Tiziano Ferro, Lazza, Eros Ramazzotti, Madame e Pinguini Tattici Nucleari.

Quali saranno i nomi del cast previsti per il 15 maggio 2024? Possibile la presenza di Angelina Mango (la finale dell’Eurovision è prevista l’11 maggio 2024), insieme ad Annalisa e Geolier, tra i volti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. E chissà che non ci siano anche Paola & Chiara…

Il concerto di Radio Italia Live non si terrà più al sabato sera bensì mercoledì 15 maggio, in un giorno infrasettimanale.

Concerto Radio Italia Live 2024 a Milano, biglietti

Non esistono biglietti per il concerto di Radio Italia Live 2024. Si può presenziare liberamente, ingresso gratuito in Piazza Duomo fino alla capienza massima prevista. In centinaia si presentano già dal mattino per riuscire a conquistare i posti più vicini al palco, visto l’elevate affluenza prevista.