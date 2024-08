I Pooh continuano ad attraversare l’Italia con le date estive del loro tour e stasera si esibiranno a Roccella Jonica (Reggio Calabria), al Teatro al Castello. La scaletta include ovviamente i successi più noti e celebri della band da “Amici per sempre” – che apre il concerto – fino a “Chi fermerà la musica”, pezzo scelto per chiudere il lungo live. A seguire potete leggere l’ordine di esecuzione delle canzoni, orario e come arrivare al Teatro al Castello.

La scaletta dei Pooh in concerto a Roccella Jonica, 14 agosto 2024

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Giorni infiniti

Dove comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Per te qualcosa ancora

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E Vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Il concerto inizierà alle 21.30.

Come arrivare al Teatro al Castello a Roccella Jonica

In Auto:

Da Nord (ad esempio da Reggio Calabria):

Prendi l’autostrada A2 in direzione Sud (verso Villa San Giovanni/Reggio Calabria).

Esci a Rosarno e segui le indicazioni per la SS682 Jonio-Tirreno, in direzione Marina di Gioiosa Jonica.

Una volta arrivato a Marina di Gioiosa Jonica, continua sulla SS106 verso sud-est in direzione Roccella Jonica.

Arrivato a Roccella Jonica, segui le indicazioni per il Castello Medievale. Il teatro si trova all’interno del castello.

Da Sud (ad esempio da Catanzaro):

Prendi la SS106 Jonica in direzione Sud verso Roccella Jonica.

Segui le indicazioni per Roccella Jonica.

Una volta arrivato a Roccella Jonica, segui le indicazioni per il Castello Medievale.

Parcheggio: Potresti trovare parcheggio nei pressi del Castello o lungo le vie adiacenti. Preparati a camminare un po’, poiché il castello si trova in una zona elevata.

Con i Mezzi Pubblici:

Treno:

Prendi un treno per la stazione di Roccella Jonica (esistono treni diretti da Reggio Calabria, Catanzaro, e altre località della Calabria).

Dalla stazione, il Teatro al Castello dista circa 1,5 km. Puoi scegliere di fare una passeggiata di circa 20 minuti o prendere un taxi per raggiungere il teatro.

Autobus:

Esistono collegamenti autobus con Roccella Jonica da altre città della Calabria, come Reggio Calabria, Catanzaro, e Crotone.

Gli autobus fermano in punti centrali del paese, da cui puoi raggiungere il Teatro al Castello a piedi o in taxi.