La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto dei Pooh a Palermo: orario, informazioni biglietti e come arrivare in auto e con i mezzi

Stasera, 20 agosto 2024, i Pooh saranno in concerto al Velodromo Paolo Borsellino a Palermo, con una nuova data del tour estivo. Il gruppo si esibirà con i suoi successi più noti, partendo il live con “Amici per sempre” e concludendo con “Chi fermerà la musica”. Questa estate la band ha viaggiato in diverse città di Italia, da nord a sud, per portare live la loro musicale e le loro hits.

A seguire potete leggere le informazioni sulla scaletta delle canzoni, orario, biglietti e come arrivare al velodromo Paolo Borsellino.

La scaletta dei Pooh in concerto a Palermo, 20 agosto 2024

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Giorni infiniti

Dove comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Per te qualcosa ancora

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E Vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per i Pooh a Palermo

Sono ancora disponibili biglietti per i Pooh live a Palermo martedì 20 agosto 2024. Si parte da 39.90 per la Tribuna Scoperta Superiore Cat. 2 fino ai 69 euro della Tribunale Scoperta Inferiore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Velodromo Paolo Borsellino a Palermo

In Auto

Dal centro di Palermo:

Parti dal centro di Palermo e prendi la Via della Libertà in direzione nord-ovest.

Prosegui su Viale Strasburgo.

Continua su Via Lanza di Scalea in direzione nord-ovest.

Alla rotonda, prendi la seconda uscita per continuare su Via Lanza di Scalea.

Continua dritto finché non vedi il Velodromo Paolo Borsellino sulla tua destra.

Con i Mezzi Pubblici

Autobus:

Linea 614: Questa linea passa vicino al Velodromo. Puoi prenderla dal centro di Palermo o da altre fermate lungo il percorso. Scendi alla fermata più vicina al velodromo.

Linea 645: Un’altra linea che può portarti vicino al Velodromo.

Controlla gli orari e i percorsi aggiornati sul sito dell’AMAT (Azienda Municipalizzata Auto Trasporti Palermo).

Tram:

Attualmente, non ci sono tram che portano direttamente al Velodromo, quindi l’autobus è la migliore opzione con i mezzi pubblici.

In Bici o a Piedi

Se ti trovi nelle vicinanze e preferisci andare in bici o a piedi, segui le indicazioni stradali per Via Lanza di Scalea. Il Velodromo si trova al civico 70.