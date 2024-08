I Pooh sono attesi stasera, 12 agosto 2024, a Capaccio Paestum (Salerno) con una nuova data del loro tour estivo. Sarà l’occasione per ascoltare, dal vivo, i più celebri e amati brani della loro invidiabile carriera. Hit conosciute da tutte le generazioni, ormai diventati veri e propri evergreen. I live estivi arrivano dopo il successo straordinario di un tour tutto esaurito nel 2023 con due eventi negli stadi di Milano e Roma, tre serate speciali all’Arena di Verona, sei concerti nelle principali arene estive e nove date nei principali palasport italiani per un totale di oltre 250.000 biglietti venduti.

I concerti estivi sono una serie di appuntamenti imperdibili per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto dei Pooh a Capaccio Paestum.

La scaletta dei Pooh in concerto a Capaccio Paestum, 12 agosto 2024

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Giorni infiniti

Dove comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Per te qualcosa ancora

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E Vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Il concerto inizierà alle 21.30.