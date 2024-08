Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, i POOH sono pronti a tornare live a grande richiesta anche nel 2024 con “Pooh – Amici per sempre Estate 2024”, oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia. Stasera la band si esibirà a Forte dei Marmi al Parco di Villa Bertelli.

Il 5 e 6 luglio la band che ha fatto la storia della musica italiana ha suonato per la prima volta nella magica Piazza San Marco di Venezia per due serate evento che si preannunciano imperdibili.

“La prima volta che siamo venuti a Venezia era il 1976 e abbiamo realizzato uno shooting fotografico proprio in Piazza San Marco per festeggiare i primi 10 anni della nostra carriera. Siamo rimasti ovviamente incantati dalla bellezza e dall’unicità di questo capolavoro a cielo aperto che è Venezia. Non avremmo mai pensato allora che 50 anni dopo ci saremmo ritrovati a suonare in questo luogo magico, abbiamo avuto la fortuna di esibirci in tutto il mondo nei nostri 60 anni di carriera ma crediamo che l’emozione di suonare a San Marco per la prima volta sarà davvero incredibile”.