La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Placebo in concerto per la rassegna Rugby Sound a Legnano, 1 luglio 2024: come arrivare e orario

Tre date in programma in Italia per i Placebo, nell’estate 2024. Si parte stasera 1 luglio per il Rugby Sound Festival di Legnano. Una settimana dopo la band sarà al Rock in Roma (8 luglio) e, infine, al Pordenone Blues & Co. Festival (9 luglio). L’ultimo disco della band è “Never Let Me Go“, pubblicato il 25 marzo 2022. È stato il primo album della band in quasi nove anni, dopo “Loud Like Love” del 2013, segnando un ritorno atteso dai fan.

Venne registrato durante la pandemia di COVID-19, e questo ha influenzato sia la produzione che i temi trattati. Le canzoni esplorano vari argomenti tra cui la crisi climatica, la sorveglianza tecnologica, e il senso di isolamento, riflettendo il clima di incertezza e cambiamento globale. Il progetto comuqneu mantiene lo stile distintivo dei Placebo, caratterizzato da un mix di alternative rock, glam rock e elementi elettronici. L’album presenta una produzione ricca e stratificata, con chitarre incisive, synth atmosferici, e la voce unica di Brian Molko che trasmette un senso di urgenza e introspezione.

La scaletta dei Placebo a Legnano, 1 luglio 2024

Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni dei Placebo in concerto a Legnano lunedì 1 luglio 2024.

Taste In Men

Beautiful James

Scene of the Crime

Happy Birthday in the Sky

Bionic

Surrounded by Spies

Soulmates

Every You Every Me

Sad White Reggae

Try Better Next Time

Too Many Friends

Went Missing

For What It’s Worth

Nancy Boy

Infra-red

Il concerto inizierà alle 21.

Come arrivare al RugbySound Isola dei Castello a Legnano

In Auto

Da Milano:

Prendi l’autostrada A8 in direzione Varese/Laghi.

Prendi l’uscita Castellanza e segui le indicazioni per Legnano.

Una volta a Legnano, segui le indicazioni per il Castello Visconteo.

Da Varese:

Prendi l’autostrada A8 in direzione Milano.

Prendi l’uscita Castellanza e segui le indicazioni per Legnano.

Una volta a Legnano, segui le indicazioni per il Castello Visconteo.

Da Torino:

Prendi l’autostrada A4 in direzione Milano.

Prendi l’uscita Arluno e segui le indicazioni per Legnano.

Una volta a Legnano, segui le indicazioni per il Castello Visconteo.

Parcheggi

Ci sono diversi parcheggi disponibili nelle vicinanze dell’Isola del Castello. Segui le indicazioni una volta arrivato a Legnano.

Con i Mezzi Pubblici

Da Milano:

Prendi il treno dalla stazione di Milano Centrale o Milano Porta Garibaldi in direzione Varese o Domodossola.

Scendi alla stazione di Legnano.

Dalla stazione di Legnano, l’Isola del Castello è raggiungibile a piedi in circa 15-20 minuti. In alternativa, puoi prendere un autobus locale o un taxi.

Da Varese:

Prendi il treno dalla stazione di Varese in direzione Milano.

Scendi alla stazione di Legnano.

Dalla stazione di Legnano, l’Isola del Castello è raggiungibile a piedi in circa 15-20 minuti. In alternativa, puoi prendere un autobus locale o un taxi.

Da altre città:

Raggiungi Milano con i mezzi pubblici (treno o autobus).

Segui le indicazioni sopra per raggiungere Legnano da Milano.

Indicazioni a Piedi dalla Stazione di Legnano

Uscendo dalla stazione, vai verso est su Piazza Enrico Buti.

Prosegui dritto su Via Gaeta.

Continua su Via Mauro Venegoni fino a Piazza Carroccio.

Da lì, segui le indicazioni per il Castello Visconteo.