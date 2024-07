Passenger, la possibile scaletta a Gardone Riviera, concerto 29 luglio 2024

La scaletta e l’ordine delle canzoni di Passenger in concerto a Gardone Riviera lunedì 29 luglio 2024: il live è sold out

Stasera, 29 luglio 2024, Passenger si esibirà all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. Un concerto sold out che include una scaletta con tutti i successi più noti del cantante.

Michael David Rosenberg, meglio conosciuto con il nome d’arte Passenger, è un cantautore britannico nato a Brighton il 17 maggio 1984. Ha iniziato la sua carriera musicale come parte di una band omonima prima di intraprendere un percorso solista che lo ha portato alla ribalta internazionale.

Passenger è noto per il suo stile musicale distintivo che combina folk, pop e indie. Le sue canzoni sono caratterizzate da melodie semplici, spesso accompagnate dalla sua chitarra acustica.

Uno degli aspetti più affascinanti di Passenger è la sua capacità di narrare storie attraverso le sue canzoni. Brani come “Let Her Go,” che è diventato un successo globale, raccontano storie di amore, perdita e riflessione con una sincerità disarmante. La semplicità della melodia, unita a testi profondi e sentiti, crea un’esperienza musicale intima che risuona con l’ascoltatore.

“Let Her Go,” pubblicato nel 2012, è senza dubbio il brano che ha lanciato Passenger nel firmamento della musica internazionale. La canzone, che parla della dolorosa realizzazione di quanto qualcuno sia importante solo dopo averlo perso, è stata un successo immediato, raggiungendo la vetta delle classifiche in numerosi paesi. La melodia delicata e la voce emozionante di Passenger hanno fatto sì che questa canzone diventasse un classico moderno, amata da persone di tutte le età.

Passenger ha pubblicato numerosi album nel corso della sua carriera, da “All the Little Lights” a “Whispers“, con tracce che esplorano temi di vita quotidiana, amore e introspezione. Le collaborazioni con altri artisti, come Ed Sheeran, hanno ulteriormente arricchito il suo repertorio, portando nuove sfumature al suo stile musicale.

La scaletta di Passenger a Gardone Riviera, concerto 29 luglio 2024

All the Little Lights

Life’s for the Living

Table for One

Queenstown

The Sound of Silence (Simon & Garfunkel cover)

I Hate

Young as the Morning Old as the Sea

Wild Love

Patient Love/Circles

Let Her Go

Scare Away the Dark

Things That Stop You Dreaming

Boomerang

Holes

Il concerto inizierà alle 21.15.