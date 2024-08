Gli Offspring sono in concerto a Romano d’Ezzelino per la rassegna “AMA Music Festival 2024”, al Parco di Villa Ca’ Cornaro. Durante la serata ci saranno anche i live di The Buzzcocks e Neck Deep. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni previste per il concerto degli Offspring, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare.

La scaletta delle canzoni degli Offspring a Romano D’Ezzelino, 21 agosto 2024

All I Want

Want You Bad

Staring at the Sun

Make It All Right

In the Hall of the Mountain King (Edvard Grieg cover)

Blitzkrieg Bop (Ramones cover)

Light It Up

Million Miles Away

Bad Habit

Gotta Get Away

Why Don’t You Get a Job?

(Can’t Get My) Head Around You

Pretty Fly (for a White Guy)

The Kids Aren’t Alright

Lullaby

You’re Gonna Go Far, Kid

Self Esteem

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto degli Offspring

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto degli Offspring a Romano d’Ezzelino. Il prezzo è di 57.50 per il posto unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Parco di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino

In Auto:

Da Bassano del Grappa:

Prendi la SP248 in direzione nord verso Romano d’Ezzelino.

Alla rotonda prendi la seconda uscita e continua sulla SP248.

Dopo circa 2 km, prendi l’uscita verso Romano d’Ezzelino.

Segui le indicazioni per Villa Ca’ Cornaro; il parco si trova vicino alla villa.

Da Vicenza:

Prendi la SS47 in direzione nord verso Bassano del Grappa.

Uscita a Romano d’Ezzelino.

Segui le indicazioni per il centro di Romano d’Ezzelino e successivamente per Villa Ca’ Cornaro.ì

Da Treviso:

Prendi la SS53 in direzione ovest verso Castelfranco Veneto.

Continua sulla SP248 in direzione Bassano del Grappa.

Segui le indicazioni per Romano d’Ezzelino e poi per Villa Ca’ Cornaro.

In Treno e Bus:

Treno: Prendi un treno fino alla stazione di Bassano del Grappa.

Bus: Dalla stazione di Bassano del Grappa, prendi un autobus per Romano d’Ezzelino (linea 1 o altre linee locali). Scendi alla fermata più vicina a Villa Ca’ Cornaro.

A piedi:

Se ti trovi già a Romano d’Ezzelino, puoi seguire le indicazioni locali verso Villa Ca’ Cornaro. Il parco si trova nelle vicinanze della villa e può essere facilmente raggiunto a piedi dal centro del paese.