Stasera, a Roma, Modà e Orchestra, 20 anni di grandi successi, 10 anni di Gioia. Questo è il titolo del tour nei teatri che sta portando in giro i Modà, in attesa delle date estive. E, come possiamo leggere dal nome, durante il live potremo ascoltare i più noti successi della band, tornata in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Lasciami”, incentrato sul delicato tema della depressione che ha colpito, anni fa, Kekko Silvestre, leader del gruppo musicale. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni, dalle anticipazioni sulla scaletta ai biglietti ancora disponibili, sul concerto di stasera, 27 marzo 2023, all’Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, a Roma.

Concerto Modà a Roma, stasera 27 marzo 2023, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data di stasera, 27 marzo 2023, a Roma. Si parte dai 39 euro della Galleria Laterale 7 Visibilità Ridotta fino ai 79 euro della Platea I Settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Concerto Modà a Roma, stasera 27 marzo 2023, scaletta

Ecco la scaletta del tour “Modà e Orchestra”. Come anticipato, potremo ascoltare tutti i più grandi successi della band, da “Tappeto di fragole” alla più recente “Lasciami”.

Gioia

Quelli come me

Non ti mancherà mai il mare

Quel sorriso in volto

Per una notte insieme

In tutto l’universo

Scusami

Nuvole di rock

Cuore e vento

Salvami

Medley acustico

Stella cadente

Lasciami

Tappeto di fragole

Arriverà

La notte

Come un pittore

Viva i romantici

Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia (Roma), come arrivare con i mezzi e in auto

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni su come arrivare alla Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica a Roma:

In metropolitana

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport