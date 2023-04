I Modà saranno in concerto stasera, 5 aprile 2023, al Teatro degli Arcimboldi a Milano. Si tratta della prima di tre date previste per il 6 e l’11 aprile prossimo sempre qua a Milano. La band di Kekko Silvestre si esibirà dal vivo nei principali teatri italiani accompagnata da una orchestra: un’occasione speciale per festeggiare vent’anni di stori dei Modà. Il tour sarà inoltre l’occasione per festeggiare un’altra importante ricorrenza per Francesco “Kekko” Silvestre (voce),Enrico Zapparoli (chitarra),Diego Arrigoni (chitarra),Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), i 10 anni dalla pubblicazione di “Gioia”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto di mercoledì 5 aprile 2023 e le informazioni sui biglietti disponibili per la data di “Modà & Orchestra”, il tour 2023.

Scaletta del concerto dei Modà a Milano, 5 aprile 2023

Gioia

Quelli come me

Non ti mancherà mai il mare

Quel sorriso in volto

Per una notte insieme

In tutto l’universo

Scusami

Nuvole di rock

Cuore e vento

Salvami

Medley acustico

Stella cadente

Lasciami

Tappeto di fragole

Arriverà

La notte

Come un pittore

Viva i romantici

Modà, biglietti concerto Milano, Teatro degli Arcimboldi

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Modà, mercoledì 5 aprile 2023. Si parte dai 49 euro della II Galleria Visibilità Limitata fino ai 79 euro della Platea Bassa. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

6 aprile 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

11 aprile 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

13 aprile 2023 BRESCIA Teatro Dis_Play

15 aprile 2023 PADOVA Gran Teatro Geox

18 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi

19 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi

22 aprile 2023 BOLOGNA Europaditorium

23 aprile 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

26 aprile 2023 BRESCIA Teatro Dis_Play

28 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi

30 aprile 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

2 maggio 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

5 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo

6 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo

9 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo

10 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo

13 maggio 2023 BARI Teatro Team

14 maggio 2023 BARI Teatro Team

17 maggio 2023 BARI Teatro Team

20 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

21 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

25 maggio 2023 PARMA Teatro Regio

26 maggio 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

29 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

30 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

2 giugno 2023 TAORMINA Teatro Antico

6 giugno 2023 AGRIGENTO Teatro Valle Dei Templi

10 giugno 2023 ACRI (CS) Anfiteatro Di Acri

22 giugno 2023 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Parco Ragazzi Del ’99

23 giugno 2023 FERRARA Ferrara Summer Festival

27 giugno 2023 CERVERE (CN) Anfiteatro Dell’anima

29 giugno 2023 BERGAMO Summer Music Festival 1 luglio 2023 CATTOLICA (RN) Arena Regina