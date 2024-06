La scaletta e l’ordine delle canzoni di Max Pezzali in concerto allo Stadio Olimpico Grande Torino: come arrivare, il live è sold out

Max Pezzali è in concerto stasera, 19 giugno 2024, allo Stadio Olimpico a Torino. Il tour “Max Forever (Hits Only)” è partito con data zero sold out di Trieste il 9 giugno scorso allo Stadio Nereo Rocco. In occasione dei live in ogni città toccata dal tour verrà allestita, il giorno prima del concerto, una speciale parata. Una banda di musicisti e sbandieratori muniti di colorate pettorine brandizzate suoneranno le più note canzoni di Max Pezzali in una festa senza fine che riecheggerà da nord a sud per tutt’Italia per tutta l’estate. La prima parata ha avuto luogo a Trieste l’8 giugno alle ore 17, da Piazza Venezia, attraversando Piazza dell’Unità d’Italia, Piazza della Borsa e il centro di Trieste per concludersi dando appuntamento al giorno seguente. La banda, infatti, è protagonista sul palco in ogni data del tour come parte integrante dello show. A seguire potete leggere la scaletta del concerto con l’ordine delle canzoni, informazioni sull’orario, biglietti e come arrivare allo Stadio Olimpico Grande Torino.

La scaletta di Max Pezzali a Torino, 19 giugno 2024

Intro

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrita’ – Eiffel 65 Remix

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte Molella Remix

Weekend – Dj Miko Remix

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Max Pezzali a Torino, mercoledì 19 giugno 2024

Il concerto di Max Pezzali a Torino è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 19 giugno 2024.

Come arrivare allo Stadio Olimpico Grande Torino

Ecco le informazioni riportare per arrivare allo Stadio Olimpico a Torino.

In metropolitana e tram: Metro + Linea 4 (Porta Nuova), Metro + Linea 10 (Vinzaglio)

In tram, ecco quale Linee prendere: 4, 10, 14, 17, 63

In treno, invece, sono consigliati questi tragitti:

Dalla stazione Torino Porta Nuova FS: linea 4

Dalla stazione Torino Porta Susa FS: linea 10

Dalla stazione Torino Lingotto FS: linee 14, 14 b

Dalla stazione Torino Dora GTT: Navetta 10, DoraFly + linea 10 (da Porta Susa)

In aereo

La ferrovia GTT collega la città di Torino con l’Aeroporto di Torino Caselle in soli 19 minuti.

Se si arriva in auto, il consiglio è di utilizzare il Parcheggio Caio Mario, poi prendere la linea 4 o 10