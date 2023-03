Max Pezzali si esibirà in concerto stasera, 28 marzo 2023, all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) con una nuova data del tour ONLYHITS, Un’occasione da non perdere per poter ascoltare, dal vivo, tutti i grandi successi come leader degli 883 e i brani più amati della sua carriera da solista. A seguire potete trovare tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Scaletta Max Pezzali in concerto a Bologna, 28 marzo 2023

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Max Pezzali a Bologna, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Max Pezzali a Bologna, martedì 28 marzo 2023. Si parte dai 46 euro del Parterre in piedi fino ai 74.75 del Primo Anello Est e Ovest numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Bologna), come arrivare

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno (Bologna)

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.

Ecco il calendario completo del tour 2023 di Max Pezzali:

Martedì 28 marzo 2023 | BOLOGNA @ Unipol Arena

Mercoledì 29 marzo 2023 | BOLOGNA @ Unipol Arena SOLD OUT

Venerdì 31 marzo 2023 | FIRENZE @ Mandela Forum SOLD OUT

Sabato 1° aprile 2023 | FIRENZE @ Mandela Forum SOLD OUT

Domenica 2 aprile 2023 | FIRENZE @ Mandela Forum

Giovedì 6 aprile 2023 | Eboli (SA) @ Palasele

Venerdì 7 aprile 2023 | Eboli (SA) @ Palasele SOLD OUT

Lunedì 17 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Martedì 18 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Giovedì 20 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Venerdì 21 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Domenica 23 aprile 2023 | TORINO @ Pala Alpitour

Mercoledì 26 aprile 2023 | LIVORNO @ Modigliani Forum

Giovedì 27 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum NUOVA DATA

Venerdì 28 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Lunedì 1° maggio 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum

Venerdì 5 maggio 2023 | CATANIA @ PalaCatania – SOLD OUT

Sabato 06 maggio 2023 | CATANIA @ PalaCatania NUOVA DATA

Martedì 9 maggio 2023 | BARI @ Palaflorio

Mercoledì 10 maggio 2023 | BARI @ Palaflorio NUOVA DATA

Venerdì 12 maggio 2023 | ANCONA @ Pala Prometeo

Sabato 13 maggio 2023 | ANCONA @ Pala Prometeo NUOVA DATA