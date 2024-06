Seconda e ultima data per Karol G in concerto al Forum di Assago a Milano stasera, 26 giugno 2024. La cantante ha vinto 5 Latin Grammy e 4 Billboard Awards (incluso il premio come “Donna dell’Anno” quest’anno – la prima artista di lingua spagnola a vincere in questa categoria).

Ha dimostrato che il Reggaeton non è più solo un genere per uomini. In una recente intervista concessa per la copertina di Vogue España ha dichiarato:

“Era impossibile credere che, mentre si lavorava a qualcosa, ci si imbattesse in commenti in cui, per il fatto di essere una donna, si doveva entrare in una sorta di negoziazione per far funzionare la cosa. (…) Non è solo l’industria a essere sessista, ma ricordo che, quando ho iniziato, c’erano persone che dicevano che una donna che cantava musica urban o reggaeton non era cool. Ma non ero solo io a lottare. Partendo dalle artiste che sono venute prima di me a quelle attuali come Becky G, Natti Natasha, Rosalía, Anitta… ognuna di loro ha lottato contro tutti quei muri e, quasi inconsciamente, insieme abbiamo creato questa nuova parte della storia in cui c’è un altro punto di vista che la gente vuole sentire e vuole vedere: come lo dice una donna, come lo racconta una donna”.

A seguire ecco la scaletta del concerto con l’ordine delle canzoni di Karol G al Forum di Assago a Milano, orario e informazioni sui biglietti.

Indice Biglietti per Karol G in concerto al Forum di Assago a Milano

1 Indice Biglietti per Karol G in concerto al Forum di Assago a Milano

La scaletta di Karol G in concerto al Forum di Assago, 26 giugno 2024

Ecco la possibile scaletta del concerto di Karol G al Forum di Assago:

TQG (KAROL G & Shakira cover)

Créeme

EL BARCO

CAIRO

Ocean

A Ella

PROVENZA

GATÚBELA

200 COPAS

MI EX TENÍA RAZÓN

AMARGURA

EL MAKINON

BICHOTA

MAÑANA SERÁ BONITO

MAMIII (Becky G x KAROL G cover)

MIENTRAS ME CURO DEL CORA

X SI VOLVEMOS

UNA NOCHE EN MEDELLÍN REMIX

Tusa

QLONA

Il concerto inizierà alle 21.

Secondo altre indiscrezioni, la scaletta potrebbe essere anche questa:

Biglietti per Karol G in concerto al Forum di Assago a Milano

Il concerto di Karol G è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 26 giugno 2024.