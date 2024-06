La scaletta e l’ordine delle canzoni per il concerto di Karol G al Forum di Assago a Milano; orario di inizio, come arrivare e biglietti

Karol G sarà in concerto stasera al Forum di Assago a Milano con la data italiana del suo “Mañana Será Bonito Tour”. Il tour è stato lanciato a supporto del suo quarto album in studio “Mañana Será Bonito” (2023) e del suo B-Side “Bichota Season”. Il primo concerto c’è stato il 10 agosto 2023 a Paradise, Stati Uniti, e si concluderà il 20 settembre 2024 a Rio de Janeiro, Brasile. In queste settimane la cantante è impegnata con le date europee.

Il precedente “Strip Love Tour” ha incassato 89,47 milioni di dollari e venduto 691.454 biglietti per 53 spettacoli in Nord e America Latina. È stato il tour latino femminile con il maggior incasso dell’anno e il ventiseiesimo in assoluto.

La scaletta di Karol G in concerto al Forum di Assago a Milano

TQG (KAROL G & Shakira cover)

Créeme

EL BARCO

CAIRO

Ocean

A Ella

PROVENZA

GATÚBELA

200 COPAS

MI EX TENÍA RAZÓN

AMARGURA

EL MAKINON

BICHOTA

MAÑANA SERÁ BONITO

MAMIII (Becky G x KAROL G cover)

MIENTRAS ME CURO DEL CORA

X SI VOLVEMOS

UNA NOCHE EN MEDELLÍN REMIX

Tusa

QLONA

Il concerto inizierà alle 21.

Karol G, Biglietti Forum di Assago, Milano, 25 giugno 2024

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Karol G al Forum di Assago a Milano, martedì 25 giugno 2024. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.