Dopo l’uscita di The Album la scorsa primavera, i Jonas Brothers hanno dato il via al loro tour mondiale, denominato The Tour, il 12 e 13 agosto scorso con due spettacoli sold-out allo Yankee Stadium, davanti a oltre 85.000 fan. Il The Tour, prodotto da Live Nation, vedrà la band esibirsi con cinque album a sera per i fan di tutto il mondo per il resto del 2023 e nel corso del 2024. I Jonas Brothers visiteranno 90 arene e stadi in tutto il mondo e si esibiranno per la prima volta in vari paesi come Australia, Nuova Zelanda, Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Irlanda del Nord, Amburgo, Lione, Monaco e Norvegia, dando vita al tour più grande ed esteso della loro carriera. Stasera, 28 maggio 2024. i Jonas Brothers faranno tappa al Mediolanum Forum di Milano, per un’unica e imperdibile data italiana.

A seguire potete leggere la scaletta e l’ordine di esecuzione delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare al Forum di Assago.

La scaletta dei Jonas Brothers al Forum di Assago a Milano, 28 maggio 2024

Ecco la scaletta delle canzoni dei Jonas Brothers al Forum di Assago a Milano in concerto martedì 28 maggio 2024.

Wings

Celebrate!

What a Man Gotta Do

S.O.S.

Hold On

Goodnight and Goodbye

That’s Just the Way We Roll

Still in Love With You / Australia / Hollywood / Just Friends / Games

Hello Beautiful

Take a Breath

When You Look Me in the Eyes

Year 3000 (Busted cover)

Summer Baby

Vacation Eyes

Gotta Find You / Introducing Me

Play My Music

A Little Bit Longer

Can’t Have You / Sorry

BB Good / Shelf / Got Me Going Crazy / Video Girl / One Man Show / Pushin’ Me Away / Tonight / Lovebug

Burnin’ Up

Waffle House / Montana Sky

Fly With Me

Hey Baby / Poison Ivy / Much Better / World War III / Don’t Speak / What Did I Do to Your Heart / Paranoid

Jealous (Nick Jonas song)

Cake by the Ocean (DNCE cover)

Walls

Comeback / Rollercoaster / Strangers / Used to Be / Don’t Throw it Away

I Believe

Only Human

Sucker

Leave Before You Love Me (Marshmello & Jonas Brothers cover)

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per i Jonas Brothers al Forum di Assago a Milano, 28 maggio 2024

Sono disponibili ancora pochissimi biglietti per i Jonas Brothers al Forum di Assago a Milano. Libero alcuni posti del settore 3 e 4 con Visibilità numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.