Una serata speciale sarà quella che vivranno gli spettatori che assisteranno al concerto evento di John Legend a Roma, alle Terme di Caracalla, lunedì 10 giugno 2024.

“An Evening With John Legend – A Night Of Songs And Stories” è il titolo del live che racchiude anche il programma e l’essenza stessa del concerto del cantautore americano. Nelle magica scenografia del Teatro delle Terme di Caracalla, John Legend si esibirà stasera, prima della seconda tappa italiana in calendario martedì 11 giugno a Pompei. Due location mozzafiato che faranno da contorno a due concerti molto special in cui la star del pop-soul sarà solo sul palco, accompagnato solo dal suo pianoforte.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato otto celebri album, tra cui Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), A Legendary Christmas Deluxe (2019), Bigger Love (2020) e, più recentemente, LEGEND (2022).

A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni prevista nel concerto di John Legend a Roma.

La scaletta di John Legend in concerto alle Terme di Caracalla a Roma

La speciale performance da solista, a Night with John Legend, conterrà canzoni e storie dell’artista, insieme a tutti i brani che lo hanno reso la star che è oggi. Si potranno ascoltare rivisitazioni intime dei suoi più grandi successi (“All of Me”, “Ordinary People”, “Tonight”), aneddoti inaspettati della vita e della carriera di Legend e selezioni dal suo ultimo disco LEGEND (“Nervous”, “Wonder Woman”).

Let’s Get Lifted Again / You & I (Nobody in the World) / Ooh Laa

Tonight (Best You Ever Had)

Mary, Don’t You Weep (Aretha Franklin cover)

Take My Hand, Precious Lord (Thomas A. Dorsey cover)

Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfunkel cover)

Ribbon In The Sky (Stevie Wonder cover)

Stay With You

God Only Knows (The Beach Boys cover)

Dancing in the Dark (Bruce Springsteen cover)

Never Let Me Down / Slum Village / American Boy

Used to Love U

Ordinary People

Wonder Woman

Redemption Song (Bob Marley & The Wailers cover)

What’s Going On (Marvin Gaye cover)

Glory (Common & John Legend cover)

UMI Says (Yasiin Bey cover)

All of Me

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di John Legend a Roma

Sono ancora disponibili diversi tipi di biglietti per il concerto di John Legend a Roma. Si parte da 89,70 euro per il Settore C fino ai 195,50 per la Poltronissima. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.