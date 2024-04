Gianluca Grignani si esibirà stasera, 3 aprile 2024, all’Alcatraz di Milano, in concerto con i suoi successi più noti, da “Destinazione paradiso” a “La mia storia tra le dita”. Il cantautore è in tour con ““Residui di Rock’n’roll” per festeggiare la trentennale carriera e per mostrare quelle sfumature rock che hanno sempre accompagnato la sua musica sin dagli esordi. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni previste per la tappa a Milano, le informazioni sull’orario e sui biglietti disponibili.

La scaletta di Gianluca Grignani in concerto all’Alcatraz di Milano

Questa la scaletta delle canzoni di Gianluca Grignani eseguite in una precedente data del suo tour 2024. Il concerto inizierà alle 21.

Romantico rock show

Rok Star

Baby Revolution

Falco a metà

Ribellione

A volte esagero

La canzone

Little Man

L’allucinazione

Cammina nel sole

La fabbrica di plastica

Destinazione Paradiso

The Joker

La mia storia tra le dita

L’aiuola

Biglietti per Gianluca Grignani in concerto all’Alcatraz di Milano

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Gianluca Grignani all’Alcatraz di Milano al prezzo di 34.50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi