Geolier si esibirà a Roma all’Ippodromo delle Capannelle il 28 giugno 2024. Scopri la scaletta del concerto, informazioni sui biglietti e come arrivare all’Ippodromo in auto o con i mezzi pubblici. Non perdere l’occasione di vedere dal vivo uno degli artisti più amati del momento.

Geolier Live a Rock in Roma: Scaletta, Biglietti e Come Arrivare all’Ippodromo delle Capannelle

Roma è pronta ad accogliere il concerto di Geolier in programma all’Ippodromo delle Capannelle, venerdì 28 giugno 2024. Dopo il successo al Festival di Sanremo 2024, dove ha conquistato il secondo posto, Geolier è pronto a riproporre sul palco di Roma la scaletta che ha infiammato gli stadi precedenti. Sarà l’occasione per riascoltare, dal vivo, le hit presenti nell’album dei record “Il coraggio dei bambini” e anche per poter assistere all’interpretazione live dei brani inclusi nel suo ultimo progetto, “Altrove”, saldo al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti. A seguire la scaletta con l’ordine delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle.

Geolier a Roma, 28 giugno 2024, la scaletta del concerto

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat tu

Me vulev fa ruoss

Scumpare

Moncler

Ricchezze

Episodio d’amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Capo

Maradona

I p me tu p te

Ricchezza

X Caso/M Manc

El pipe de oro

Napoletano

Come vuoi

Chiagne

2 secondi

Il male che mi fai

L’ultima poesia

So fly

Cadillac

Amo ma chi t sap

Narcos

P Secondigliano

Io t’o giur’

Una vita fa

Dio lo sa

Già lo sai

Scumpar

Nu parl, Nu sent, Nu vec

Finché non si muore

Na catena

Vogl sul a te

Campioni in Italia

Give you my love

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Geolier a Roma, 28 giugno 2024

Il concerto di Geolier all’Ippodromo delle Capannelle è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle a Roma

In auto:

Da Nord: Prendere l’autostrada A1 in direzione Roma, uscita Roma Sud, seguire le indicazioni per Via Appia Nuova/SS7 e poi per l’Ippodromo delle Capannelle.

Da Sud: Prendere l’autostrada A1 in direzione Roma, uscita Roma Sud, seguire le indicazioni per Via Appia Nuova/SS7 e poi per l’Ippodromo delle Capannelle.

In autobus:

Dalla Stazione Termini: Prendere l’autobus n. 664 in direzione Cosoleto per 18 fermate, scendere alla fermata Capannelle/Appia Nuova, camminare per circa 10 minuti fino all’Ippodromo.

Dal centro città: Prendere l’autobus n. 765 da Piazza dei Re di Roma in direzione Arco di Travertino per 10 fermate, poi prendere il treno regionale FL4 fino alla stazione Capannelle, da lì camminare per circa 15 minuti fino all’Ippodromo.

In treno:

Dalla Stazione Termini: Prendere il treno regionale FL4 in direzione Velletri, scendere alla stazione Capannelle, da lì camminare per circa 15 minuti fino all’Ippodromo.

In taxi:

È possibile prendere un taxi direttamente dal centro città o dalla stazione Termini. Il tragitto dura circa 20-30 minuti a seconda del traffico.

Come tornare dopo il concerto di Geolier

Gli autobus n. 664 e 765 saranno disponibili fino a mezzanotte, ma è consigliabile verificare gli orari aggiornati sul sito ATAC.

I treni regionali FL4 operano fino alle 23:30, ma è raccomandato controllare gli orari specifici per evitare disguidi.

È possibile prenotare un taxi in anticipo per garantire un ritorno agevole.