La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Francesco De Gregori a Marina di Pietrasanta: orario, informazioni biglietti e come arrivare in auto e con i mezzi

Stasera, 21 agosto 2024, Francesco De Gregori si esibirà in concerto a Marina di Pietrasanta (in provincia di Lucca) con una nuova data del suo tour estivo “De Gregori Dal Vivo”. Il cantautore è accompagnato, sul palco, dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Apre i concerti Angela Baraldi.

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni in concerto, informazioni sui biglietti, orario e come arrivare al Parco La Versiliana.

La scaletta di Francesco De Gregori in concerto a Marina di Pietrasanta, 21 agosto 2024

Sento il fischio del vapore (Francesco De Gregori e Giovanna Marini cover)

Il vestito del violinista

La casa di Hilde

Piano bar

Atlantide

Festival

Pezzi di vetro

Un guanto

L’uccisione di Babbo Natale

Gambadilegno a Parigi

I matti

Generale

Il cuoco di Salò

San Lorenzo

La leva calcistica della classe ’68

Sempre e per sempre

La donna cannone

Mannaggia alla musica (Ron cover)

Anidride solforosa (Lucio Dalla cover)

Rimmel

Buonanotte fiorellino

Il concerto inizierà alle 21.30.

Biglietti per Francesco De Gregori a Marina di Pietrasanta

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Francesco De Gregori a Marina di Pietrasanta. Si parte da 49 euro per la Poltrona II Settore B fino ai 72 euro della Poltronissima. Clicca qui per tutte le informazioni e per acquistare i biglietti.

Come arrivare al Parco della Versiliana

In Auto:

Da Firenze:

Prendi l’autostrada A11 in direzione Pisa Nord.

Continua sulla A11 fino a imboccare la A12 in direzione Genova.

Esci a “Versilia” e segui le indicazioni per Marina di Pietrasanta.

Una volta a Marina di Pietrasanta, segui le indicazioni per il Parco della Versiliana.

Da Pisa:

Prendi l’autostrada A12 in direzione Genova.

Esci a “Versilia” e segui le indicazioni per Marina di Pietrasanta.

Da lì, segui le indicazioni per il Parco della Versiliana.

Da Genova:

Prendi l’autostrada A12 in direzione Livorno.

Esci a “Versilia” e segui le indicazioni per Marina di Pietrasanta.

Segui poi le indicazioni per il Parco della Versiliana.

Con i mezzi pubblici:

In Treno:

Prendi un treno per la stazione di Pietrasanta (sulla linea Pisa-La Spezia).

Dalla stazione, puoi prendere un taxi o un autobus in direzione Marina di Pietrasanta e chiedere di fermarti vicino al Parco della Versiliana.

In Autobus:

Ci sono autobus locali che collegano Pietrasanta e le località vicine a Marina di Pietrasanta.

Cerca una linea che fermi vicino al Parco della Versiliana, che è un punto di riferimento noto nella zona.

A Piedi o in Bici:

Se sei già a Marina di Pietrasanta, il Parco della Versiliana è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta. Il parco è situato lungo Viale Morin, vicino al mare.