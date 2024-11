Appuntamento con i Fontaines D.C. all’Alcatraz di Milano stasera, 4 novembre 2024. Dopo il successo di “Skinty Fia”, la band è pronta a tornare con il nuovo tour “Romance European Tour 2024” in programma con la data milanese. Special guests: WUNDERHOUSE

“Romance”, questo il titolo del quarto album in studio della band capitanata da Grian Chatten, è uscito il 23 agosto per XL Recordings. Prodotto da James Ford (Arctic Monkeys, Blur), il disco è stato anticipato dal singolo “Starburster”. Ha ricevuto consensi positivi dalla critica e nel Regno Unito, ha venduto più del doppio del totale della prima settimana del suo predecessore numero uno, Skinty Fia. Tuttavia, ha debuttato al numero due della UK Albums Chart dietro Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter.

In Italia ha debuttato all’ottavo posto della classifica Fimi degli album più venduti.

La scaletta delle canzoni dei Fontaines D.C. all’Alcatraz di Milano, concerto 4 novembre 2024

Romance

Jackie Down the Line

Televised Mind

A Lucid Dream

Roman Holiday

Big Shot

Death Kink

Sundowner

Big

A Hero’s Death

Here’s the Thing

Tesoros (Antonio Vega cover)

Bug

Horseness Is the Whatness

Nabokov

Boys in the Better Land

Favourite

In the Modern World

I Love You

Starburster

19.00 – Apertura

19.50 – Support On Stage – 40 Mins

21.00 – FDC On Stage 90 Mins

Non sono più disponibili biglietti per la data di stasera a Milano. Il concerto dei Fontaines D.C. all’Alcatraz è sold out.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Ecco come arrivare all’Alcatraz di Milano (via Valtellina 25, Milano) sia in auto che con i mezzi pubblici:

In auto:

Da fuori Milano:

Prendi l’autostrada verso Milano e segui le indicazioni per la Tangenziale Ovest o la Tangenziale Est, a seconda della tua posizione.

Uscita consigliata: Viale Certosa (se provieni dalla Tangenziale Ovest).

Segui le indicazioni per il centro di Milano e poi dirigiti verso via Valtellina.

Utilizza un navigatore per impostare direttamente “Via Valtellina, 25, Milano” come destinazione.

Dal centro di Milano:

Segui la direzione per il quartiere di Porta Garibaldi e poi verso l’area Isola.

Da lì segui le indicazioni per via Valtellina.

Parcheggio:

In zona è possibile trovare parcheggio su strada (strisce blu a pagamento) oppure nei parcheggi privati nelle vicinanze.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la linea M3 (Gialla) e scendi alla fermata Maciachini. Da qui l’Alcatraz è a circa 10 minuti a piedi.

Tram:

Puoi prendere il tram 2 e scendere alla fermata Via Farini/Via Valtellina, che si trova a pochi minuti a piedi dall’Alcatraz.

Autobus:

Le linee di autobus 90 e 91 fermano in prossimità dell’Alcatraz. Scendi alla fermata Viale Jenner/Via Valtellina.