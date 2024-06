Ed Sheeran in concerto al Lucca Summer Festival 2024, la scaletta delle canzoni, orario, come arrivare e tornare, tutte le informazioni utili

Ed Sheeran sarà in concerto stasera, 8 giugno 2024, alle Mura di Lucca – Viale Carducci per la rassegna “Lucca Summer Festival“. Due appuntamenti, sabato e domenica, con l’artista britannico dei record con singoli e album in grado di conquistare le classifiche internazionali. Sarà Lucca l’unica città italiana ad ospitare il cantante con le due date del ” +–=÷× (The Mathematics Tour)“. Ad aprire il live sarà Birdy, cantautrice britannica che vanta anche una nomination ai Grammy Awards. A seguire potete leggere la scaletta del concerto, tutte le informazioni su orari, come arrivare e tornare.

La scaletta di Ed Sheeran a Lucca Summer Festival, 8 giugno 2024

Castle on the Hill

Shivers

I’m a Mess

The A Team

Give Me Love

Eyes Closed

Don’t

Love Yourself (Justin Bieber cover)

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Bloodstream

You Need Me, I Don’t Need You

Shape of You

Bad Habits

Il concerto inizierà alle 21.30

Biglietti per Ed Sheeran, concerto 8 giugno 2024

Sold out per il concerto di Ed Sheeran a Lucca, in programma sabato 8 giugno 2024 (e ci sarà anche il bis il giorno dopo). Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare e tornare dal concerto di Ed Sheeran

Come arrivare al Lucca Summer Festival

Ecco tutte le informazioni sulla viabilità e come arrivare al concerto di Ed Sheeran al Lucca Summer Festival, come riportato sul sito ufficiale.

In auto

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscitaLucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA VIAREGGIO

Autostrada “Bretella” Viareggio-Lucca (uscita Lucca Est).

In treno

La stazione ferroviaria di Lucca si trova appena fuori le Mura in Piazza Ricasoli, vicino porta S.Pietro, da cui il centro storico si raggiunge in pochi minuti.

Principali collegamenti:

da Firenze: Stazione di S.Maria Novella

da Pisa: Stazione Centrale e Stazione Pisa Aeroporto

da Viareggio: Stazione Centrale

consulta l’orario dei treni http://www.trenitalia.comStazione ferroviaria di Lucca

P.le Ricasoli, Servizio informazioni (orario dalle h 7,00 alle h 21,00) tel. 848 888088

Ufficio Assistenza Disabili – Stazione ferroviaria di Lucca (orario dalle h 7,00 alle h 20,00) tel. 0583 490 104

Ufficio Merci tel. 0583 492 711

Taxi

Piazza Santa Maria – tel. 0583 494190

Piazzale Verdi – tel. 0583 581305

Piazza Napoleone – tel. 0583 316041

Via Barbantini, 617 – tel. 0583 950623

Piazzale Ricasoli (Stazione FF.SS) – tel. 0583 494989

Come tornare dal Lucca Summer Festival

Buone notizie per chi pensa a come tornare dal concerto di Ed Sheeran. In occasione del live, sono state annunciate 4 corse straordinarie previste oltre l’orario consueto.

Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in collaborazione con la Regione Toscana, potenzierà i collegamenti a fine concerto da Lucca per Firenze e Pisa. Tutte le informazioni su www.trenitalia.it.

Nel dettaglio gli orari dei treni straordinari:

R 94500 Lucca 00.50 – Pisa C.le 01.21

R 94512 Lucca 01.30 – Pisa C.le 02.01

I treni per Pisa effettueranno le fermate a: Ripafratta, Rigoli, S. Giuliano Terme, Pisa S. Rossore.

R 94615 Lucca 00.50 – Firenze SMN 02.36

R 94617 Lucca 01.10 – Firenze SMN 02.56

I treni per Firenze effettueranno le fermate a: Tassignano-Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo S. Salvatore, Pescia, Borgo a Buggiano, Montecatini Centro, Montecatini Terme, Serravalle, Pistoia, Montale-Agliana, Prato Porta Serraglio, Prato Centrale, Sesto Fiorentino, Firenze Rifredi.

Si ricorda che è consentito salire a bordo solo se muniti di biglietto. Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il viaggio di ritorno. È possibile acquistare i biglietti presso gli sportelli nelle stazioni, le self service, sul sito trenitalia.com, tramite la App di Trenitalia, e nei quasi 4.700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).