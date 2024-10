Appuntamento stasera all’Unipol Forum di Assago (Milano) con i Dream Theater che tornano in tour in Europa per celebrare quarant’anni di carriera, riproponendo il format “An Evening With” e presentandosi al pubblico con il leggendario Mike Portnoy alla batteria. In scaletta ci saranno i grandi classici e anche nuovi brani a cui la band sta lavorando proprio in questi giorni.

Il gruppo sarà in concerto in Italia per due imperdibili appuntamenti: venerdì 25 ottobre saranno al Forum di Assago (Milano) e sabato 26 ottobre suoneranno al Palazzo dello Sport di Roma.

A seguire tutte le informazioni sulla scaletta delle canzoni, orario e come arrivare all’Unipol Forum di Assago.

La scaletta dei Dream Theater a Milano, Assago, concerto 25 ottobre 2024

Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper

Act I: Scene Two: I. Overture 1928

Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu

The Mirror (with ‘Lie’ solo outro)

Panic Attack

Barstool Warrior

Hollow Years (’96 demo version)

Constant Motion

As I Am

Night Terror

This Is the Life

Under a Glass Moon

Vacant

Stream of Consciousness

Octavarium

Act II: Scene Six: Home

Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On

Pull Me Under

18:00 Apertura

20:00 Dream Theater

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Dream Theater . Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Unipol Forum di Assago

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.